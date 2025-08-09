全球塑膠公約談判進展有限 主席：沒時間了

「全球塑膠公約」最終談判會議昨邁入第五天，但整體進展有限，主席文本草案多數條文懸而未決，條文括號標註不減反增，凸顯分歧仍深。大會主席瓦迪維索數度強調「沒有時間了」，呼籲各工作小組加快協商腳步，確保能在八月十四日提交最終成果。

「全球塑膠公約」談判會議自本月五日開幕以來，大會即分成四個工作小組，分別負責不同條文內容的分組討論。聯合國昨召開中場會員大會，由各工作小組彙報討論成果，但進度普遍不如預期，部分條款甚至陷入停滯。各界關注的第三條「塑膠產品」及第六條「塑膠減產」等爭議性條文，至今仍未有定論。

瓦迪維索呼籲各組共同主席與代表團務必在時限內完成條文草案。他宣布，無爭議條文將直接送交法律起草小組，爭議不大的條文則加速尋求共識；至於具高度爭議的條款，將在形成共識後召開全會討論，送交起草小組。

歐盟與廿七個成員國代表發言指出，全球塑膠汙染問題日益惡化，呼籲加強協調與非正式磋商，並反對無限期延會。

與會專家觀察，大會主席將卅二條文依共識程度分為無疑義、爭議不大與高度爭議三類，先逐條審查無爭議條文，具爭議部分繼續協商，以雙軌制分頭進行，預料下周就會陸續逐條審查與文字確認，評估延會機率應不高。

為抗議談判進度不如預期，多個公民團體昨在全體大會召開前，在會場入口處集結呼籲各國代表堅守承諾，制定具法律約束力的條約。「全球塑膠條約商業聯盟」也呼籲各國制定涵蓋塑膠全生命周期的統一條文。