快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

聽新聞
0:00 / 0:00

全球塑膠公約談判進展有限 主席：沒時間了

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
全球塑膠公約談判昨進入第五天，然而目前談判進度緩慢，讓環保團體憂心忡忡。圖為萬國宮前的裝置藝術。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約談判昨進入第五天，然而目前談判進度緩慢，讓環保團體憂心忡忡。圖為萬國宮前的裝置藝術。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判會議昨邁入第五天，但整體進展有限，主席文本草案多數條文懸而未決，條文括號標註不減反增，凸顯分歧仍深。大會主席瓦迪維索數度強調「沒有時間了」，呼籲各工作小組加快協商腳步，確保能在八月十四日提交最終成果。

「全球塑膠公約」談判會議自本月五日開幕以來，大會即分成四個工作小組，分別負責不同條文內容的分組討論。聯合國昨召開中場會員大會，由各工作小組彙報討論成果，但進度普遍不如預期，部分條款甚至陷入停滯。各界關注的第三條「塑膠產品」及第六條「塑膠減產」等爭議性條文，至今仍未有定論。

瓦迪維索呼籲各組共同主席與代表團務必在時限內完成條文草案。他宣布，無爭議條文將直接送交法律起草小組，爭議不大的條文則加速尋求共識；至於具高度爭議的條款，將在形成共識後召開全會討論，送交起草小組。

歐盟與廿七個成員國代表發言指出，全球塑膠汙染問題日益惡化，呼籲加強協調與非正式磋商，並反對無限期延會。

與會專家觀察，大會主席將卅二條文依共識程度分為無疑義、爭議不大與高度爭議三類，先逐條審查無爭議條文，具爭議部分繼續協商，以雙軌制分頭進行，預料下周就會陸續逐條審查與文字確認，評估延會機率應不高。

為抗議談判進度不如預期，多個公民團體昨在全體大會召開前，在會場入口處集結呼籲各國代表堅守承諾，制定具法律約束力的條約。「全球塑膠條約商業聯盟」也呼籲各國制定涵蓋塑膠全生命周期的統一條文。

歐盟 聯合國 公民團體

延伸閱讀

「全球塑膠公約」談判進度有限 主席急喊：沒有時間了

拳擊、下棋、彈琴…機器人大會北京開幕 天工2.0當主持人

「減產派」與「石油國派」對立升溫 專家：塑膠公約恐淪模糊共識

塑膠公約談判陷膠著 環團警告：軟弱條約是背叛

相關新聞

關島外海5.9極淺層地震！深度僅10公里 無海嘯風險

根據美國地質調查局（USGS），關島海域10日下午2時56分（台灣時間12時56分）發生規模5.9地震，震央位在耶戈村（...

解放軍外強中乾？紐時：軍委高層動盪 習近平犯台底氣不足

紐約時報報導，中國大陸軍力表面上持續壯大，海軍艦艇頻繁遠航，核武庫每年增加約百枚彈頭，對台軍機擾台行動不斷升溫，但是內部...

談判倒數4天！塑膠公約條文括號破千 各國急促改革流程

「全球塑膠公約」談判昨邁入第五天，聯合國召開中場盤點會員大會，但32條主席文本草案中，僅有2條獲提交法律起草小組審議。條...

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

以色列擬接管加薩 總參謀長反對 在野黨也控「災難」

以色列總理內唐亞胡辦公室8日宣布將控制北加薩大城加薩市，受到以色列國內外批評譴責。以色列在野黨領袖拉皮德說，派軍進入加薩...

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

希臘雅典附近的大規模野火9日進入第2天，當局出動數百名打火弟兄救火。這波野火已造成一人死亡，當局憂心強風助長下火勢恐蔓延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。