獨／未通報闖台大學餐抓失聯移工挨轟 當天入校的專勤隊員發聲了

李在明努力重啟與北韓談判 拆除南韓擴音器…傳平壤也回應了

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
在南韓靠近北韓邊境的坡州，北韓的一處哨所旁可看見一個擴音器矗立著。美聯社
在南韓靠近北韓邊境的坡州，北韓的一處哨所旁可看見一個擴音器矗立著。美聯社

據德國之聲9日報導，就在南韓為緩解朝鮮半島緊張情勢而拆除供心戰使用的擴音器後，北韓也開始拆除邊境的擴音器。

韓國聯合參謀本部9日表示，其注意到北韓軍隊在邊界的部分地區拆除一些宣傳用的擴音器。這是自南韓總統李在明6月上任並努力與北韓重啟談判，拆除南韓自己的宣傳擴音器以來，平壤首次互動以為回應。

聯合參謀本部說，拆除工作於9日上午從前線部分區段開始，「韓國軍方發現自今日早上開始，朝鮮軍隊在前線部分地區拆除宣傳擴音器。目前仍有待確認是否所有地區的擴音器都已拆除，軍方將持續監視相關活動」。

目前仍不清楚拆除的擴音器數量，北韓則尚未證實這項消息。

作為緩解緊張情勢的「實際措施」，首爾於今年6月暫停宣傳廣播，促使北韓隔日也暫停廣播。德國之聲說，首爾利用擴音器向北韓播放南韓流行音樂與新聞報導，北韓則回敬令人不安的噪音，南韓居民說這些噪音一直很惱人。

李在明上任後扭轉前任保守派總統尹錫悅的強硬立場，尹錫悅於2024年重啟對北韓的心戰廣播，以回敬北韓向南韓發射裝有宣傳文宣的氣球。李在明也要求民間團體停止跨國發送反北韓文宣，還說願意無條件與平壤領導階層會面。在李在明當選前，兩韓關係跌落最低點。

北韓 南韓 平壤 李在明 尹錫悅

