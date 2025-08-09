快訊

獨／未通報闖台大學餐抓失聯移工挨轟 當天入校的專勤隊員發聲了

波蘭總統納夫羅茨基9月初訪美 將會晤川普

中央社／ 華沙9日綜合外電報導
波蘭新任總統納夫羅茨基。圖／路透社
波蘭新任總統納夫羅茨基。圖／路透社

波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）辦公室官員今天說，美國總統川普（Donald Trump）已經邀請納夫羅茨基於9月初前往華盛頓

路透社報導，納夫羅茨基於6日宣誓就任波蘭總統，他曾多次強調波蘭與美國關係良好的重要性。

納夫羅茨基在競選期間獲得波蘭主要民族主義反對黨「法律正義黨」（Law and Justice Party）的支持，並於5月波蘭大選前在橢圓形辦公室與川普會面，獲得川普對他參選的支持。

波蘭總統辦公室官員謝佛納克（Pawel Szefernaker）在社群媒體平台X上寫道：「在就職當天的官方賀函中，美國總統川普邀請波蘭總統納夫羅茨基於2025年9月3日前往白宮參加正式工作會議。」

