波蘭總統納夫羅茨基9月初訪美 將會晤川普
波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）辦公室官員今天說，美國總統川普（Donald Trump）已經邀請納夫羅茨基於9月初前往華盛頓。
路透社報導，納夫羅茨基於6日宣誓就任波蘭總統，他曾多次強調波蘭與美國關係良好的重要性。
納夫羅茨基在競選期間獲得波蘭主要民族主義反對黨「法律正義黨」（Law and Justice Party）的支持，並於5月波蘭大選前在橢圓形辦公室與川普會面，獲得川普對他參選的支持。
波蘭總統辦公室官員謝佛納克（Pawel Szefernaker）在社群媒體平台X上寫道：「在就職當天的官方賀函中，美國總統川普邀請波蘭總統納夫羅茨基於2025年9月3日前往白宮參加正式工作會議。」
