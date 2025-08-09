伊朗加強防堵以色列刺探情報 近幾月已逮捕20人

伊朗司法機關今天表示，最近幾個月已有20名涉嫌替以色列情報機關摩薩德（Mossad）刺探消息的人士遭到逮捕，這些人不會受到任何寬待，將遭到殺雞儆猴。

路透社報導，根據伊朗國營媒體的消息，德黑蘭本月6日處決了伊朗核子科學家瓦迪（Rouzbeh Vadi），罪名是替以色列擔任間諜供出另一名伊朗核子科學家的情資，後者今年6月命喪以色列空襲。

不過，伊朗政府司法部門發言人賈漢吉瑞（Asghar Jahangiri）今天在首都德黑蘭告訴媒體記者，這20名嫌犯當中有些人的起訴已遭撤銷並已獲釋，但他未提供人數。

伊朗今年來處決替以色列刺探情報而遭定罪的人數大增，包括最近數月已執行8例死刑。