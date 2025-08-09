新德里首度表態 印度空軍：5月激戰期間擊落巴基斯坦6軍機

印度空軍參謀長辛赫今天指出，5月與巴基斯坦衝突期間擊落5架對方戰鬥噴射機和一架軍機，這是兩個南亞夙敵數十年以來最嚴重軍事衝突發生數月後，新德里首度就此表態。

路透社報導，辛赫（A.P. Singh）在南印大城班加羅爾（Bengaluru）一場活動中指出，巴方飛機大部分遭到俄羅斯製S-400地對空飛彈系統擊落，並引據電子追蹤數據來確認這些打擊。

他說：「我們確認至少有5架遭到擊落，還有一架大型飛機。」辛赫指出，他所說的大型飛機可能是偵察機，於相距300公里外擊落，「這實際上是已知歷來最遠的地對空擊落紀錄」。包括現役空軍軍官、退伍軍人、政府官員和產業人士在內的現場群眾報以熱烈掌聲。

巴基斯坦軍方沒有立即回應置評請求。辛赫沒有提到印方擊落何種機型巴方戰機，不過表示，在空襲行動中，印度也對停放巴基斯坦南部兩個空軍基地機庫中的一架偵察機和「幾架F-16戰鬥機」進行打擊。

兩個南亞核武鄰國5月7日至10日爆發軍事衝突。空軍主力包括中國製噴射機和美國F-16戰機的伊斯蘭馬巴德之前曾否認有任何飛機在這場戰鬥中遭到擊落，並聲稱期間擊落6架印度飛機，包括一架法國製飆風戰鬥機（Rafale）。

印度承認有若干損失，但否認折損6架飛機。