亞塞拜然與亞美尼亞言和 歐盟稱頌籲迅速落實協議

亞美尼亞與亞塞拜然在美國斡旋下簽署協議，結束長達數十年戰鬥。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩及歐盟理事會主席柯斯塔對此予以讚揚，並呼籲迅速落實這項協議。

法新社報導，基督徒占多數的亞美尼亞與穆斯林占多數的亞塞拜然，因為邊界和境內分別存在族裔飛地（ethnic enclave）的地位等問題而長期不睦。

雙方曾兩度為了亞塞拜然境內具爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發戰爭。亞塞拜然2023年發動閃電攻勢，從亞美尼亞部隊手中奪回這個地區，導致超過10萬亞美尼亞裔居民逃離。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）和柯斯塔（Antonio Costa）昨天深夜發布聯合聲明指出，「雙亞」稍早在白宮簽署的協議「是一項重大進展…為兩國及整個區域持久、可持續的和平鋪平道路」。

他們還提到：「現在重要的是確保及時貫徹一致同意的措施，以保證取得朝向全面正常化的穩健且不間斷進展。」

居間斡旋的美國總統川普（Donald Trump）表示，亞美尼亞與亞塞拜然承諾「永遠停止一切戰鬥，開啟商業、旅遊及外交關係，並尊重彼此的主權和領土完整」。