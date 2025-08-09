加薩人道危機中投資以色列公司獲利 挪威基金挨批

挪威石油基金被查出投資以色列戰鬥機引擎製造與維修公司，高額獲利，遭到輿論抨擊。挪威財政部長史托騰柏格表示，11日起政府將對石油基金在以色列的投資採取行動。

挪威晚郵報（Aftenposten）4日揭露挪威（或稱「挪威政府全球養老基金」）2024年起增加對以色列公司Bet Shemesh Engines Holdings的投資，擁有股份現值高達1.72億挪威克朗（約新台幣5億元）。

報導指出，該公司承接以色列政府的案子，維修F15、F16戰鬥機與阿帕契攻擊直升機的引擎，並且製造引擎所需的零件。

挪威石油基金在2023年買入Bet Shemesh公司的股票，2023年終統計，挪威石油基金擁有該公司1.28%的股份。

晚郵報的報導指出，Bet Shemesh的公司報告中寫道，公司營收成長來自以色列對加薩走廊的空襲。公司營收在一年之內就成長了23%，股價從2023年底到2024年底成長171%。

報導中提到，直至2024年底，在以色列空襲中喪生的人數估計有4萬5000人。

挪威石油基金在2024年買進更多Bet Shemesh股票，2024年底已經擁有2.09%的股份。

根據晚郵報的報導，從2023年10月到2025年7月，Bet Shemesh公司的股價已經成長了530%。若挪威石油基金不改變其投資的話，至2025年底，預估股值會達到3億挪威克朗（約新台幣8.72億元）。

挪威工會媒體FriFagbevegelse在7月2日就已經有相關報導，但政府並未正視這個問題。

晚郵報的報導刊出後，石油基金受到強烈抨擊，挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）下令立即調查對Bet Shemesh的投資，並與石油基金的董事長以及挪威中央銀行董事長會面商討。

史托騰柏格在8日召開記者會表示，將自11日起對石油基金在以色列的投資採取行動。

不過，史托騰柏格在記者會中並未說明政府將會採取何種行動，以因應石油基金從加薩人道危機中所取得的高額獲利。但他說，若出售股份，要透過正常、合法程序，也必須顧及股票市場。

挪威民間團體「歷史學家挺巴勒斯坦」在6月30日就將一份有關64家石油基金投資的以色列公司調查報告，交至財政部長與挪威退休基金道德委員會（Council on Ethics），報告中指出，其中至少30家公司跟以色列在巴勒斯坦侵犯人權與占領有關。

史托騰柏格坦承，挪威中央銀行與道德委員會認為，這份報告的內容並沒有受到相關部門應有的重視。

挪威政府要求石油基金與道德委員會必須在20日提出調查結果。挪威中央銀行將在12日提出相關報告。