川普將會普亭討論俄烏戰爭 美俄歷史峰會一覽

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月15日將在美國阿拉斯加州見面討論俄烏戰爭。這兩個核武大國領袖過去曾有多次歷史性會晤，以下是法新社整理的大事記：

● 1959年：艾森豪與赫魯雪夫

美國前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）與前蘇聯（Soviet Union）領袖赫魯雪夫（NikitaKhrushchev）1959年9月在大衛營（Camp David）會面，這是蘇聯領袖首次訪美。

赫魯雪夫在好萊塢（Hollywood）發表演說，台下聽眾包括女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）和伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）。

峰會結束後，雙方發表聲明，稱兩大強國將致力針對裁軍和冷戰時期分裂的柏林地位展開談判。

● 1961年：甘迺迪與赫魯雪夫

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1961年6月在維也納美泉宮（Schoenbrunn Palace）會晤赫魯雪夫。

與冷戰時期氛圍相符，這場峰會也相當冷淡，尤其不久前剛發生美國支持的入侵古巴豬灣（Bay ofPigs）行動以失敗收場。柏林是這場會議的首要議題，但2個月後，將柏林分裂為東西兩半的圍牆就建起來了。

一年後爆發古巴飛彈危機，使全球瀕臨核武戰爭。

● 1972年：尼克森與布里茲涅夫

美國前總統尼克森（Richard Nixon）與前蘇聯領袖布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）1972年5月在莫斯科舉行峰會，這次會面因越戰蒙上陰影。

但這場峰會最終證明是兩大強國關係邁向緩和期的關鍵，雙方簽署了「限制戰略武器談判」（SALT）和「反彈道飛彈」（ABM）武器管制等條約。

兩人在聯合聲明中說，和平共存是雙邊關係在核子時代的唯一基礎。兩人在位期間又會晤2次，凸顯雙邊關係解凍。但1979年蘇聯入侵阿富汗，使美蘇關係再次降溫。

● 1986年：雷根與戈巴契夫

美國前總統雷根（Ronald Reagan）與前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在4年內4度舉行峰會。

第一次是1985年11月在日內瓦，雷根當時仍大肆批評這個「邪惡帝國」，他提議與戈巴契夫赴日內瓦湖（Lake Geneva）散步，「呼吸新鮮空氣」。兩人回來後，對話出現「化學反應」，雷根覺得戈巴契夫「很令人自在，很好相處」。

第3次峰會在1987年12月舉行，兩國就消除短中程核子飛彈的條約達成共識。

● 1992年：老布希與葉爾欽

美國前總統老布希（George H. W. Bush）1992年2月招待「朋友」前俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）訪美，這是葉爾欽自蘇聯解體後首度訪美。

兩人費心維持密切私交，作為兩國經濟合作的基礎，同時持續裁減核武庫。這次峰會象徵葉爾欽站上世界舞台。

● 1995年：柯林頓與葉爾欽

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與葉爾欽在位期間共舉行8次峰會，其中一次是1995年10月在紐約海德公園（Hyde Park）舉行。他們多年間有過諸多分歧，有時又像老友一樣相處。

● 2018年：川普與普亭

美國總統川普（Donald Trump）於2018年7月16日在芬蘭首都赫爾辛基會晤普亭，引發華府政界憤慨。莫斯科當時否認干預美國總統大選，川普也支持俄方說法。

兩人主張展開新的美俄關係，並談到敘利亞、烏克蘭、中國、貿易關稅以及核武庫等議題，會後表達希望針對全球挑戰再次舉行會談。

● 2021年：拜登與普亭

美國前總統拜登（Joe Biden）2021年6月16日與普亭在日內瓦談了3個半小時後，一反常態地並未舉行聯合記者會。但雙方同意恢復派遣大使赴對方首都。

拜登先前指控俄羅斯企圖破壞他在2020年大選中的候選資格，隨後兩國各自召回大使。

普亭說道，他感覺拜登「沒有敵意」；拜登也認為這次會談「具建設性」。