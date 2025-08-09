快訊

挑起內部矛盾？CIA副局長之子為俄作戰陣亡 傳普亭請川普特使代轉勳章

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭6日在莫斯科歡迎美國總統川普的特使威科夫。路透
俄羅斯總統普亭6日在莫斯科歡迎美國總統川普的特使威科夫。路透

美國中央情報局（CIA）數位創新副局長加利納（Juliane Gallina）的兒子格洛斯（Michael Gloss）曾與俄羅斯軍隊並肩作戰，在烏克蘭東部陣亡。CBS新聞8日引述知情消息人士獨家報導，川普總統特使威科夫近日訪問莫斯科時，俄羅斯總統普亭將一枚勳章交給他，並請他轉交給加利納。

據報導，普亭所託的是「列寧勳章」（Order of Lenin）。這是蘇聯時期用以表彰傑出平民貢獻的獎項，也曾頒發給高階間諜，包括為蘇聯充當雙面間諜的英國人菲爾比（Kim Philby）。知情人士強調，格洛斯從未在中情局任職。

CBS新聞指出，曾是KGB特工的普亭以心理戰和揭露敵人弱點聞名，此舉可能旨在製造對當事人不利的質疑，凸顯一名CIA官員的兒子曾在俄烏戰爭中為俄羅斯作戰。至於這枚勳章最終如何處理，目前仍不得而知。

CIA官員4月在聲明中表示，格洛斯長期飽受心理健康問題困擾，他的死亡並非國安事件。2名知情人士說，沒有跡象顯示他曾被俄方招募。克里姆林宮在歸還遺體時，似乎也不知他的家庭背景。

CBS新聞資深白宮記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）在「X」轉述，有記者就此事提問，川普回答說：「我可以告訴你，他喜歡威科夫先生，這是真的。」 

中情局及威科夫的發言人均未回應。俄羅斯使館發言人表示無官方評論，克里姆林宮與俄羅斯外交部亦未公開承認頒授該獎項。

根據俄媒調查，格洛斯2023年9月簽下軍事合約，12月被派往俄軍突擊部隊，投入前線激烈戰鬥。根據家屬當時發布的訃告，格洛斯得年21歲，2024年4月4日死於「東歐地區」，未提及俄羅斯或烏克蘭，也未交代確切死因。

