克宮證實美俄領袖將會晤 並邀川普會後訪俄

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導
克宮幕僚稱美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）將在數日內會面；圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會場邊會晤。（路透）
克里姆林宮今天證實，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）8月15日將在美國阿拉斯加州，與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談，並認為會談地點「相當合乎邏輯」。

法新社報導，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）表示：「俄羅斯與美國是近鄰，國土相接。」

他也說：「我們的代表只需要飛越白令海峽（Bering Strait），而這場重要且令人期待的兩國領袖高峰會，就應該在阿拉斯加舉行，這聽起來相當合乎邏輯。」

而克宮也表示，已經邀請川普在8月15日的高峰會過後訪問俄羅斯。

鄂夏柯夫說：「放眼未來，很自然地會希望兩位總統下次能在俄國領土會面，相應的邀請已經送達美國總統。」

