克宮證實美俄領袖將會晤 並邀川普會後訪俄
克里姆林宮今天證實，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）8月15日將在美國阿拉斯加州，與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談，並認為會談地點「相當合乎邏輯」。
法新社報導，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）表示：「俄羅斯與美國是近鄰，國土相接。」
他也說：「我們的代表只需要飛越白令海峽（Bering Strait），而這場重要且令人期待的兩國領袖高峰會，就應該在阿拉斯加舉行，這聽起來相當合乎邏輯。」
而克宮也表示，已經邀請川普在8月15日的高峰會過後訪問俄羅斯。
鄂夏柯夫說：「放眼未來，很自然地會希望兩位總統下次能在俄國領土會面，相應的邀請已經送達美國總統。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言