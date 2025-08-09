石破茂下台倒數？昔日親信遞辭呈 自民黨提前改選總裁聲浪高漲

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
自民黨於8月8日召開參眾兩院議員大會，針對7月參議院選舉大敗進行檢討。68歲的首相石破茂表達繼續執政的意願，但與會者紛紛要求提前舉行自民黨總裁選舉。據悉，接下來將由總裁選舉管理委員長逢澤一郎負責，開始探討提前總裁選的可能性。在日美關稅協議出現裂痕的背景下，自民黨內反對石破茂的聲浪日益顯著，石破茂正一步步被逼入絕境。

集英社9日報導，自參議院選舉慘敗以來，石破多次表達繼續執政的意願，但內心似乎也出現了動搖。一位自民黨人士透露：「最近當被問及內閣改組及黨內人事安排時，石破總是有些自暴自棄地回應，『如果我的位子還保得住的話……』。」在被問及總結參議院選敗因的報告書完成後，若幹事長森山裕辭職該如何應對時，他僅嘀咕道：「那時候我大概也得（退位）了吧。」雖然口頭上表示繼續執政，但缺乏魄力，讓人難以感受到他的決心。

石破是否已在內心做好退位的準備？實際上，對他的批評聲浪正日益加劇。他過去引以為傲的日美關稅協議也出現問題。日本政府最初宣稱與美國達成協議，內容包括：對稅率低於15%的品項一律適用15%的新稅率；對已達15%或以上的品項則不適用相互關稅的特別條款。然而，7月底的美國總統行政命令卻顯示，該特別條款僅適用於歐盟。

一位全國性報紙政治部記者表示：「負責談判的親信、經濟再生大臣赤澤亮正因此緊急訪美，稱『與說明不符』。雖然預計行政命令將被修正，但野黨批評『未製作協議文件的後果顯現』，國民民主黨代表玉木雄一郎更直指『這是足以讓石破內閣面臨不信任案的狀況』。」

黨內要求石破退位的聲音已公開浮現，支持他的氣勢進一步減弱。8月7日，自民黨政治改革本部幹事長、前經濟產業大臣齋藤健及事務局次長、長谷川淳二眾議員遞交辭呈。一位自民黨人士表示：「石破首相的黨內基礎薄弱，仰賴民意支持，試圖透過政治改革提升支持率。然而，他獨斷推動事務、缺乏黨內討論的做法，引發齋藤等人反彈。齋藤出身舊石破派，堪稱昔日親信，如今公開反對，可謂重大打擊。」

在8月8日的兩院議員大會上，石破強調「將繼續對日本負起責任」，重申繼續執政的立場，但與會者紛紛要求提前總裁選舉。最終決定由逢澤一郎總裁選舉管理委員長負責，開始探討提前舉行總裁選的具體事宜。

一位全國性報紙政治部記者表示：「提前總裁選的進程確實向前邁進一步。在參眾兩院均為少數執政的情況下，聯盟重組的討論也在升溫，但無論是日本維新會或國民民主黨，與已失去黨內支持、瀕臨瓦解的石破政權合作毫無優勢。自民黨更現實的選擇，應是在新總裁領導下推動聯盟重組。」

在此背景下，一則引人注目的動向浮現。農林水產大臣小泉進次郎取消原定8月27日舉行的「小泉進次郎研討會」。一位後援會人士透露：「這是在為總裁選做準備。」隨著提前總裁選成為既定路線，黨內圍繞「後石破時代」的政治局勢也即將全面展開。

