南韓前第一夫人金建希炒股獲利8.1億韓元…檢方認定為共犯而非幫助犯

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓前第一夫人金建希6日到特檢組應訊。路透
南韓前第一夫人金建希6日到特檢組應訊。路透

南韓東亞日報報導，據悉，特檢官閔中基領銜的特別檢察小組，針對金建希違反《資本市場法》等罪名提出的拘票中，指明金建希是共同正犯而非單純的幫助犯。特檢組認定，金建希與已被最高法院判決有罪確定的前德意志汽車會長權五洙等人共同參與股價操縱，屬於共犯。這是自金建希涉嫌「德意志汽車股價操縱」案調查開始以來，調查機關首次明確指出金建希獲取的不當利益金額。

據悉，閔中基提出的約20頁A4紙的拘票申請書記載，金建希於2010年10月至2012年12月期間參與德意志汽車股價操縱犯罪，總計獲取約8.1億韓元（約新台幣1760萬元）的不當利益。特檢組指出，金建希透過被用於操縱股價的帳戶，參與了買賣雙方事先約定價格進行股票交易的「對敲交易」，總計約3700次交易訂單，參與了股價操縱。

特檢組認為，金建希在2010年10月左右的「德意志汽車第二次股價操縱」期間，向前Black Pearl Investment代表李鍾浩委託一筆20億韓元的未來證券帳戶，並約定將40%的收益分給對方。特檢組認為，金建希扮演了為股價操縱勢力提供資金的「金主」角色。拘捕令中記載，金建希與李鍾浩方面約定的40%收益分成比例極不尋常，顯示金建希不僅是單純出借帳戶的協助者，而是積極參與股價操縱的共犯。

特檢組還認為，尹錫悅前總統夫婦在2022年總統大選前，以無償方式從明泰均處獲得民調，涉嫌收受數億韓元的非法政治資金，並將相關內容記載於拘捕令中。據悉，尹錫悅夫婦在當時大選前主動委託明泰均進行民調，共獲得約50次非公開及公開的民調，相關費用估計約2.7億韓元。特檢組認為，作為無償民調的回報，尹錫悅夫婦介入第21屆國會議員補選等提名過程，試圖讓前國民力量議員金英善獲得提名。

特檢組在拘捕令中記載，金建希透過乾真法師全成培，從前統一教全球總部長尹某處接受統一教的請託，並收受2個香奈兒包及英國Graff的鑽石項鍊等總值約8000萬韓元的財物。據傳，特檢組以尹某對全成培表示「夫人收受昂貴物品卻毫無表示」的聯繫內容等為依據，認定這些財物確實已送達金建希。

拘捕令中還提到，金建希與從全成培處收受「香奈兒包」等的總統府前行政官員仍保持密切關係並共同工作，存在與這些人串供的風險。據悉，對於尹錫悅在4月被罷免後，金建希更換手機一事，特檢組也認為存在銷毀證據的可能性。金建希的拘捕前嫌疑人審訊（實質審查）將於12日上午10時10分舉行。

南韓前第一夫人金建希炒股獲利8.1億韓元…檢方認定為共犯而非幫助犯

