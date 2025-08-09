巴西大量進口俄羅斯柴油 恐遭美國制裁

快訊

中央社／ 聖保羅8日專電
巴西總統魯拉。（路透）
近年來，俄羅斯已成為巴西最大柴油供應國，佔進口總量近6成，累計交易金額高達130億美元。這一趨勢引發美國政府關注，在對印度加徵25%關稅後，暗示巴西可能成為下一個制裁對象。

根據BBC巴西新聞網報導，美國指控包括巴西在內的國家透過購買俄羅斯燃料，間接資助普亭（Vladimir Putin）的戰爭機器。北約秘書長呂特（Mark Rutte）也警告巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）應關注此事，因為後果可能非常嚴重。

美國國會目前正審議一項法案，擬對俄油買家課徵高達500%關稅，預計最快9月通過。這項法案獲得兩黨支持，令巴西政府與企業界深感憂慮。

報導指出，巴西石油產量充足，但煉油能力不足，約需進口30%的柴油。在美歐對俄制裁後，俄油價格相對低廉，成為巴西企業的首選。自2022年起，巴西對俄柴油進口值暴增，從9500萬美元飆升至2024年的54億美元，今年截至7月已達30億美元。

巴西主要進口商Vibra、Raízen、Ipiranga等，合計佔俄油進口量的58%。業者表示，若遭制裁，將對巴西市場造成嚴重衝擊，推高通膨並影響民生。

巴西政府未加入西方對俄制裁，並與俄方保持友好關係。前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與現任總統魯拉都強調俄羅斯在能源與農業領域的重要性。魯拉更於今年5月訪問莫斯科，公開表示希望深化與俄羅斯的經濟合作。

巴西外交人士透露，政府目前正努力減輕美方已對巴西咖啡等產品徵收的50%關稅影響，並密切關注美國國會的制裁法案進展。

魯拉宣稱，雖然美國是全球最具影響力的國家，但巴西也應受到尊重，並明言「若以政治議題為由對巴西徵稅，巴西絕不接受」。

巴西 美國 魯拉 俄羅斯

