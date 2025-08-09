亞塞拜然亞美尼亞言和 允共推川普拿諾貝爾和平獎

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）今天表示，在與亞美尼亞簽署意在結束長達數十年衝突的協議後，他建議與亞美尼亞共同提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。

法新社報導，阿利耶夫與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天齊聚白宮，參與川普所稱的「歷史性和平峰會」。

川普說：「亞美尼亞與亞塞拜然承諾永遠停止一切戰鬥，開放貿易、旅遊及外交關係，並尊重彼此的主權與領土完整。」

阿利耶夫在白宮活動上說：「或許我們可以與（亞美尼亞）帕辛揚總理達成共識，共同向諾貝爾委員會提交提名，建議將和平獎頒給川普總統。」

帕辛揚也說：「我認為川普總統值得拿諾貝爾獎，我們會支持並推動這件事。」

川普 亞美尼亞 諾貝爾獎

相關新聞

東南亞兵推共軍鎖台…新加坡扮撤僑關鍵 星光部隊可協助運送百萬人

路透八日引述四位知情人士報導，約四十位參與者和觀察員四月在新加坡舉行為期兩天的兵推，與會者包括現任與前亞太官員和軍官及安全領域的學者，想定共軍已對台灣實施海空封鎖，東南亞各國正設法撤離一百萬名旅台公民。該兵推最終的明顯結論是，東南亞國家需藉由新加坡空運，才可能撤出其公民。

小馬可仕說「無法置身台海事外」 大陸嗆菲律賓「不要玩火」

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部昨天回應稱，對於菲方持續採取錯誤和挑釁言行，中方堅決反對，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」。

美中台博弈／各國屈服對等關稅 談判背後美國的安全大棒

美國總統川普的關稅政策，現在看起來大獲全勝，除了中國大陸以外，即使是經貿實力相當的經濟體，如歐盟與日本，也完全屈服，沒有想要報復，甚至連糾集其他經濟體共同抵制的想法都沒有，要解釋這個情形，最簡單的答案就是：美國的威脅不是空洞的，身後的安全的大棒，若隱若現，逼你屈服。 但是安全與經貿的關係，糾纏不清，例如美國對印度的施壓卻遭到反彈，可能傷到美國與印度多年來建立的安全戰略關係。由於經濟關稅而引發的衝突，看樣子將擴散到外交與安全關係上……

中共助俄國造無人機 供應鏈有台灣電池廠

根據烏克蘭一項最新調查，中國大陸在協助俄羅斯發展無人機產業、落實俄機俄造扮核心角色，運用的供應鏈和貿易夥伴擴及中國以外國家地區，涵蓋歐洲及一家位於台南的高性能鋰離子電池製造商。

美15億懸賞馬杜洛 委國批荒唐又可悲

美國七日將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金倍增至五千萬美元（約台幣十五億元），委內瑞拉稱此舉既可悲又荒唐。美國聯邦法院早在二...

日相石破茂 又一次表態留任

日本執政的自民黨八日在東京的中央黨部召開「國會兩院黨籍議員總會」，兼任該黨總裁（黨魁）的日相石破茂在會中又一次表態續任。

