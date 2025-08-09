亞塞拜然亞美尼亞言和 允共推川普拿諾貝爾和平獎
亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）今天表示，在與亞美尼亞簽署意在結束長達數十年衝突的協議後，他建議與亞美尼亞共同提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。
法新社報導，阿利耶夫與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天齊聚白宮，參與川普所稱的「歷史性和平峰會」。
川普說：「亞美尼亞與亞塞拜然承諾永遠停止一切戰鬥，開放貿易、旅遊及外交關係，並尊重彼此的主權與領土完整。」
阿利耶夫在白宮活動上說：「或許我們可以與（亞美尼亞）帕辛揚總理達成共識，共同向諾貝爾委員會提交提名，建議將和平獎頒給川普總統。」
帕辛揚也說：「我認為川普總統值得拿諾貝爾獎，我們會支持並推動這件事。」
