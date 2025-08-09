亞塞拜然亞美尼亞言和 允共推川普拿諾貝爾和平獎

美國總統川普的關稅政策，現在看起來大獲全勝，除了中國大陸以外，即使是經貿實力相當的經濟體，如歐盟與日本，也完全屈服，沒有想要報復，甚至連糾集其他經濟體共同抵制的想法都沒有，要解釋這個情形，最簡單的答案就是：美國的威脅不是空洞的，身後的安全的大棒，若隱若現，逼你屈服。 但是安全與經貿的關係，糾纏不清，例如美國對印度的施壓卻遭到反彈，可能傷到美國與印度多年來建立的安全戰略關係。由於經濟關稅而引發的衝突，看樣子將擴散到外交與安全關係上……

2025-08-09 07:00