聽新聞
0:00 / 0:00

中共助俄國造無人機 供應鏈有台灣電池廠

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中國製的大疆無人機在農場向美國農民展示使用功能。 （美聯社）
中國製的大疆無人機在農場向美國農民展示使用功能。 （美聯社）

根據烏克蘭一項最新調查，中國大陸在協助俄羅斯發展無人機產業、落實俄機俄造扮核心角色，運用的供應鏈和貿易夥伴擴及中國以外國家地區，涵蓋歐洲及一家位於台南的高性能鋰離子電池製造商。

根據這項引用國際進出口貿易資料數據的調查，去年八月至今年一月，一家登記在俄國無人機重鎮阿拉布加經濟特區的公司Morgan LLC，從中國進口總額逾四八三萬美元貨品，其中最大供應商包括也從事生產的蘇州ECOD Precision Manufacturing和蘇州順心閣進出口貿易公司。被點名的台廠則生產約十四萬組電池，經順心閣流向俄方。

根據烏克蘭情資，Morgan LLC雖在商業登記資料自稱物流運輸業者，但實際上從事供應無人機生產所需零組件。Morgan LLC曾在業務文件中註明，進口的鋰聚合物電池將用於對烏「特別軍事行動」。烏方曾在俄軍用的「見證者」自殺無人機殘骸中發現，被點名的台廠生產的電池。

該調查由烏克蘭智庫國防改革中心（ＣＤＲ）執行，已提交北約（ＮＡＴＯ）參考。ＣＤＲ關於俄國軍工業供應鏈的調查結果已數次反映在烏克蘭及其他國家政府的制裁措施與對外情資發布，包括英美及烏克蘭國防部情報總局。

LLC 北約 電池 軍工 烏克蘭 無人機 供應鏈 俄羅斯 國防部

延伸閱讀

調查揭大陸協助俄無人機產業 供應鏈擴及歐洲、台灣

7000億軍購特別預算最快9月提出 各型飛彈、無人載具成重點

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 57共機10共艦出海擾台

俄無人機攜炸藥闖國境 立陶宛籲北約加強空防

相關新聞

東南亞兵推中共鎖台…新加坡扮撤僑關鍵 星光部隊協助運送百萬人

路透八日引述四位知情人士報導，約四十位參與者和觀察員四月在新加坡舉行為期兩天的兵推，與會者包括現任與前亞太官員和軍官及安全領域的學者，想定共軍已對台灣實施海空封鎖，東南亞各國正設法撤離一百萬名旅台公民。該兵推最終的明顯結論是，東南亞國家需藉由新加坡空運，才可能撤出其公民。

中共助俄國造無人機 供應鏈有台灣電池廠

根據烏克蘭一項最新調查，中國大陸在協助俄羅斯發展無人機產業、落實俄機俄造扮核心角色，運用的供應鏈和貿易夥伴擴及中國以外國家地區，涵蓋歐洲及一家位於台南的高性能鋰離子電池製造商。

小馬可仕說「無法置身台海事外」 大陸嗆菲律賓「不要玩火」

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部昨天回應稱，對於菲方持續採取錯誤和挑釁言行，中方堅決反對，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」。

美15億懸賞馬杜洛 委國批荒唐又可悲

美國七日將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金倍增至五千萬美元（約台幣十五億元），委內瑞拉稱此舉既可悲又荒唐。美國聯邦法院早在二...

日相石破茂 又一次表態留任

日本執政的自民黨八日在東京的中央黨部召開「國會兩院黨籍議員總會」，兼任該黨總裁（黨魁）的日相石破茂在會中又一次表態續任。

內唐亞胡：以色列擬全面控制加薩

以色列總理內唐亞胡七日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊，等到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯被徹底瓦解後，就會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。