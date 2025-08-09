中共助俄國造無人機 供應鏈有台灣電池廠

根據烏克蘭一項最新調查，中國大陸在協助俄羅斯發展無人機產業、落實俄機俄造扮核心角色，運用的供應鏈和貿易夥伴擴及中國以外國家地區，涵蓋歐洲及一家位於台南的高性能鋰離子電池製造商。

根據這項引用國際進出口貿易資料數據的調查，去年八月至今年一月，一家登記在俄國無人機重鎮阿拉布加經濟特區的公司Morgan LLC，從中國進口總額逾四八三萬美元貨品，其中最大供應商包括也從事生產的蘇州ECOD Precision Manufacturing和蘇州順心閣進出口貿易公司。被點名的台廠則生產約十四萬組電池，經順心閣流向俄方。

根據烏克蘭情資，Morgan LLC雖在商業登記資料自稱物流運輸業者，但實際上從事供應無人機生產所需零組件。Morgan LLC曾在業務文件中註明，進口的鋰聚合物電池將用於對烏「特別軍事行動」。烏方曾在俄軍用的「見證者」自殺無人機殘骸中發現，被點名的台廠生產的電池。

該調查由烏克蘭智庫國防改革中心（ＣＤＲ）執行，已提交北約（ＮＡＴＯ）參考。ＣＤＲ關於俄國軍工業供應鏈的調查結果已數次反映在烏克蘭及其他國家政府的制裁措施與對外情資發布，包括英美及烏克蘭國防部情報總局。