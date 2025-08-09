聽新聞
0:00 / 0:00

小馬可仕說「無法置身台海事外」 大陸嗆菲律賓「不要玩火」

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
菲律賓總統小馬可仕（左）5日與印度總理莫迪會面。他在訪印期間，接受媒體專訪談及台海局勢。 （歐新社）
菲律賓總統小馬可仕（左）5日與印度總理莫迪會面。他在訪印期間，接受媒體專訪談及台海局勢。 （歐新社）

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部昨天回應稱，對於菲方持續採取錯誤和挑釁言行，中方堅決反對，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」。

小馬可仕受訪時指出，菲律賓與台灣地理位置緊鄰，一旦台海爆發衝突，菲國將無法置身事外。他並強調菲律賓有責任保護其領土與主權，且高度關切在台灣生活與工作的廣大菲國人民之人道安全，「我們必須介入」，把人民帶回家等。

大陸外交部發言人昨天表示，「世界只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

發言人說，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，「堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所做的努力。台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決」。

發言人說，這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，掏空「一個中國原則」，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。

台海 主權 菲律賓 小馬可仕 台灣問題

延伸閱讀

菲律賓與印度建立戰略夥伴關係 聚焦國防合作

若台海衝突…菲律賓總統稱「無法置身事外」陸外交部怒轟：不要玩火

菲律賓違規抓9名中國人已獲釋 陸使館要求菲方還公道並提供安全環境

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

相關新聞

東南亞兵推中共鎖台…新加坡扮撤僑關鍵 星光部隊協助運送百萬人

路透八日引述四位知情人士報導，約四十位參與者和觀察員四月在新加坡舉行為期兩天的兵推，與會者包括現任與前亞太官員和軍官及安全領域的學者，想定共軍已對台灣實施海空封鎖，東南亞各國正設法撤離一百萬名旅台公民。該兵推最終的明顯結論是，東南亞國家需藉由新加坡空運，才可能撤出其公民。

中共助俄國造無人機 供應鏈有台灣電池廠

根據烏克蘭一項最新調查，中國大陸在協助俄羅斯發展無人機產業、落實俄機俄造扮核心角色，運用的供應鏈和貿易夥伴擴及中國以外國家地區，涵蓋歐洲及一家位於台南的高性能鋰離子電池製造商。

小馬可仕說「無法置身台海事外」 大陸嗆菲律賓「不要玩火」

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部昨天回應稱，對於菲方持續採取錯誤和挑釁言行，中方堅決反對，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」。

美15億懸賞馬杜洛 委國批荒唐又可悲

美國七日將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金倍增至五千萬美元（約台幣十五億元），委內瑞拉稱此舉既可悲又荒唐。美國聯邦法院早在二...

日相石破茂 又一次表態留任

日本執政的自民黨八日在東京的中央黨部召開「國會兩院黨籍議員總會」，兼任該黨總裁（黨魁）的日相石破茂在會中又一次表態續任。

內唐亞胡：以色列擬全面控制加薩

以色列總理內唐亞胡七日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊，等到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯被徹底瓦解後，就會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。