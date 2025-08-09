小馬可仕說「無法置身台海事外」 大陸嗆菲律賓「不要玩火」

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部昨天回應稱，對於菲方持續採取錯誤和挑釁言行，中方堅決反對，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」。

小馬可仕受訪時指出，菲律賓與台灣地理位置緊鄰，一旦台海爆發衝突，菲國將無法置身事外。他並強調菲律賓有責任保護其領土與主權，且高度關切在台灣生活與工作的廣大菲國人民之人道安全，「我們必須介入」，把人民帶回家等。

大陸外交部發言人昨天表示，「世界只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

發言人說，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，「堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所做的努力。台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決」。

發言人說，這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，掏空「一個中國原則」，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。