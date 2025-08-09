聽新聞
美15億懸賞馬杜洛 委國批荒唐又可悲
美國七日將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金倍增至五千萬美元（約台幣十五億元），委內瑞拉稱此舉既可悲又荒唐。美國聯邦法院早在二○二○年就以聯邦毒品罪名起訴他。
華府不承認馬杜洛過去兩次當選總統，並指控他領導古柯鹼販運集團。美國司法部長邦迪在社群媒體的影片中指稱，美國司法部和國務院宣布，凡提供線索協助逮捕馬杜洛者，將獲歷史性的五千萬美元賞金。
美國一月將對馬杜洛的賞金提高至二五○○萬美元。委內瑞拉外長希爾則痛批，邦迪提出這筆可悲賞金，是「我們見過最荒謬的煙幕」。希爾在通訊軟體ＴＧ表示，「我們祖國的尊嚴不容出賣，拒絕此一粗鄙的政治宣傳操作伎倆」。
