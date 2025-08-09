香港西藏新疆議題敏感 泰國藝文中心屈服中國壓力下架展覽作品

路透社報導，在中國要求下，泰國最主要藝廊之一曼谷藝術文化中心將1場展覽中探討北京如何對待少數民族和香港的作品修改或下架。藝術家說，這是中國又一次打壓海外批評聲音。

曼谷藝術文化中心（Bangkok Arts and CulturalCentre）的這場展覽名稱是「串謀的合集：將全球威權團結機器視覺化」（Constellation of Complicity:Visualising the Global Machinery of AuthoritarianSolidarity），探討不同國家的威權政府如何跨越國界合作，作品來自從西藏、新疆、俄羅斯、伊朗、敘利亞等地流亡的藝術家。

路透社記者今天前往展覽現場採訪時，見到一些之前宣傳過並拍照過的作品已經遭到移除，包括1名西藏藝術家的多媒體裝置藝術作品；另有一些作品則遭到變動，出現「香港」、「西藏」和「維吾爾」等字樣或藝術家姓名的地方遭到遮蓋。

策展人之一、緬甸藝術家賽（Sai）表示，展覽在7月24日開幕後，過了3天中國大使館的人員便在曼谷市官員陪同下進入展場，要求停止展覽。

根據路透社見過曼谷藝術文化中心在7月30日的電子郵件，當中表示：「中國大使館透過（泰國）外交部及特別是我們的主要支持方曼谷市政府施壓，我們接獲警告說，這項展覽恐怕會製造泰國與中國間的外交緊張。」

曼谷藝術文化中心在信中還說，他們「別無選擇，只能做出某些調整」，包括將香港、西藏和維吾爾藝術家的姓名遮蓋。

根據策展人賽的說法，後來中國大使館竟又要求移除一些參展作品。他說，這些作品中含有西藏的雪山獅子旗、維吾爾族的東突厥斯坦國旗、數張以中國國家主席習近平為主角的明信片，以及1張描繪中國與以色列關係的明信片。

遭到移除的藏裔藝術家Tenzin Mingyur Paldron的作品，包括1個錄影片段可見西藏人手持巴勒斯坦國旗要求對種族滅絕究責，以及1部影片片名是「傾聽原住民」（Listen to Indigenous People，暫譯）。

路透社記者在現場見到影片播放器顯示為黑幕，另有1名維吾爾藝術家展出的1部影片雖在現場播放，但藝術家的姓名則被塗上黑色遮住。

賽說他已經逃離泰國，因為泰國警方在追捕他。他並引述在曼谷聯絡人的最新消息說，中國官員昨天再重返曼谷藝術文化中心，要求移除1張傳單，並重申要「執行一個中國政策」。

賽表示：「1個探討威權合作的展覽卻在威權壓力下遭到審查，令人感到可悲諷刺。長久以來泰國是異議人士的避難地，但這件事對所有流亡該地區的藝術家和運動人士來說，是1個令人心寒的信號。」