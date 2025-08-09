香港西藏新疆議題敏感 泰國藝文中心屈服中國壓力下架展覽作品

中央社／ 曼谷7日綜合外電報導

路透社報導，在中國要求下，泰國最主要藝廊之一曼谷藝術文化中心將1場展覽中探討北京如何對待少數民族和香港的作品修改或下架。藝術家說，這是中國又一次打壓海外批評聲音。

曼谷藝術文化中心（Bangkok Arts and CulturalCentre）的這場展覽名稱是「串謀的合集：將全球威權團結機器視覺化」（Constellation of Complicity:Visualising the Global Machinery of AuthoritarianSolidarity），探討不同國家的威權政府如何跨越國界合作，作品來自從西藏、新疆、俄羅斯、伊朗、敘利亞等地流亡的藝術家。

路透社記者今天前往展覽現場採訪時，見到一些之前宣傳過並拍照過的作品已經遭到移除，包括1名西藏藝術家的多媒體裝置藝術作品；另有一些作品則遭到變動，出現「香港」、「西藏」和「維吾爾」等字樣或藝術家姓名的地方遭到遮蓋。

策展人之一、緬甸藝術家賽（Sai）表示，展覽在7月24日開幕後，過了3天中國大使館的人員便在曼谷市官員陪同下進入展場，要求停止展覽。

根據路透社見過曼谷藝術文化中心在7月30日的電子郵件，當中表示：「中國大使館透過（泰國）外交部及特別是我們的主要支持方曼谷市政府施壓，我們接獲警告說，這項展覽恐怕會製造泰國與中國間的外交緊張。」

曼谷藝術文化中心在信中還說，他們「別無選擇，只能做出某些調整」，包括將香港、西藏和維吾爾藝術家的姓名遮蓋。

根據策展人賽的說法，後來中國大使館竟又要求移除一些參展作品。他說，這些作品中含有西藏的雪山獅子旗、維吾爾族的東突厥斯坦國旗、數張以中國國家主席習近平為主角的明信片，以及1張描繪中國與以色列關係的明信片。

遭到移除的藏裔藝術家Tenzin Mingyur Paldron的作品，包括1個錄影片段可見西藏人手持巴勒斯坦國旗要求對種族滅絕究責，以及1部影片片名是「傾聽原住民」（Listen to Indigenous People，暫譯）。

路透社記者在現場見到影片播放器顯示為黑幕，另有1名維吾爾藝術家展出的1部影片雖在現場播放，但藝術家的姓名則被塗上黑色遮住。

賽說他已經逃離泰國，因為泰國警方在追捕他。他並引述在曼谷聯絡人的最新消息說，中國官員昨天再重返曼谷藝術文化中心，要求移除1張傳單，並重申要「執行一個中國政策」。

賽表示：「1個探討威權合作的展覽卻在威權壓力下遭到審查，令人感到可悲諷刺。長久以來泰國是異議人士的避難地，但這件事對所有流亡該地區的藝術家和運動人士來說，是1個令人心寒的信號。」

泰國 曼谷 藝術家

延伸閱讀

港官稱22萬人才抵港 因之港樓空置得保不失

馳諾瓦以三大優勢鎖定日本、泰國等東南亞市場

香港留台校友總會來台拜會 推動招收港生

曼谷30層大樓數秒內震垮 泰起訴23人 建築大亨在列

相關新聞

美15億懸賞馬杜洛 委國批荒唐又可悲

美國七日將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金倍增至五千萬美元（約台幣十五億元），委內瑞拉稱此舉既可悲又荒唐。美國聯邦法院早在二...

日相石破茂 又一次表態留任

日本執政的自民黨八日在東京的中央黨部召開「國會兩院黨籍議員總會」，兼任該黨總裁（黨魁）的日相石破茂在會中又一次表態續任。

內唐亞胡：以色列擬全面控制加薩

以色列總理內唐亞胡七日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊，等到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯被徹底瓦解後，就會將...

GPT-5面世 奧特曼稱大升級「像跟博士等級專家對話」

OpenAI正式推出功能更強大的新一代人工智慧（ＡＩ）模型ＧＰＴ－５，執行長奧特曼形容為ＡＩ模型的「重大升級」，更聰明、...

若台海衝突…菲律賓總統稱「無法置身事外」陸外交部怒轟：不要玩火

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）本周三（8月6日）在訪問印度期間接受印度《第一郵報》（Firstpost）采訪時表示，若台海爆發衝突「考慮到台灣跟菲律賓地理位置很靠近，菲律賓將無法置身事外。」

以色列要控制加薩城 哈瑪斯痛批「全面戰爭」：以國將付高昂代價

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯8日發布聲明，譴責以色列全面軍事控制加薩城的計畫是「全面的戰爭行為」，以國將付出「高昂的代價」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。