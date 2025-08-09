日相石破茂 又一次表態留任

日本執政的自民黨八日在東京的中央黨部召開「國會兩院黨籍議員總會」，兼任該黨總裁（黨魁）的日相石破茂在會中又一次表態續任。

日本讀賣新聞八日報導，會後總裁選舉管理委員會決定，將向黨籍國會議員與自民黨的都道府縣地方黨部確認是否提前改選總裁，而石破的總裁任期原定至後年九月底。

石破在會議一開始致詞時說，「將繼續承擔對日本的責任」。這是他自該黨為首的執政聯盟於七月廿日參議員選舉大敗以來，繼七月廿八日的「國會兩院黨籍議員懇談會」後，又再公開表達留任之意。

在自民黨，總會的層級僅次於黨大會，是決定黨意的重要會議，能取代黨大會決議需緊急處理的黨內重要事項。這次總會是在認為石破應為敗選引咎辭職的黨籍國會議員要求下召開。

石破茂在會中提到美日達成貿易協議，以及日本的農業政策及防災等議題，強調「將繼續承擔對日本的責任」。他也對自民黨和公明黨組成的執政聯盟在參議員選舉未能過半道歉，並對與會的同志說，「想謙虛且真誠傾聽大家的意見」。

自民黨幹事長森山裕表示，預定八月底彙整分析敗選主因的報告，並暗示自己將在總結選戰失利原因後請辭。由於森山是石破政權的支柱，這位元老一旦下台，可能對石破續任造成影響。

前經濟安保擔當大臣高市早苗被視為「後石破」時期的總裁及首相熱門人選之一，她八日也出席總會，她在去年九月的自民黨總裁選舉第二輪決選遭石破逆轉，和日本首位女首相擦肩而過。接近她的黨內青壯派國會議員正準備連署活動，要求提前舉行總裁選舉。