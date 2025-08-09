內唐亞胡：以色列擬全面控制加薩

以色列總理內唐亞胡七日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊，等到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯被徹底瓦解後，就會將加薩控制權移交跟以色列友好的阿拉伯國家部隊，並保留安全邊界。

以色列耗時數月設法營救人質未果，也沒能逼哈瑪斯投降，因此推出全面掌控加薩的計畫，但這項提議在國際社會及在野黨等以色列國內都面臨反對意見，某些輿論聲浪對加薩平民百姓及以色列軍人的安全都提出質疑。

全面掌控加薩這塊巴勒斯坦飛地，對以色列來說是相當冒險的賭注，不顧國際社會對於結束戰爭的高聲疾呼，就連在以色列國內也缺乏廣泛支持。以軍已占領四分之三的加薩。

加薩戰爭已持續廿二個月，如今以色列安全內閣正在討論是否擴大軍事行動。若以軍擴大行動，巴勒斯坦百姓將面臨生命威脅，危及仍遭扣押的廿名以色列人質。

內唐亞胡說，以色列不打算長期占領加薩，而是將加薩移交給能妥善治理、不會對我們造成威脅，能讓加薩人民過好日子的阿拉伯部隊；「我們想解放自己，也解放加薩人民，讓他們脫離哈瑪斯的恐怖統治」。

內唐亞胡並未說明接管加薩的計畫細節，但熟悉計畫大綱的以色列安全專家表示，接管行動首先可能從撤離住在北加薩大城加薩市數十萬百姓起，並花數周成立發放物資、新的居住空間及醫療服務的基礎設施，接下來以軍可能推進在過去廿二個月來極少到達的加薩中部，基本上等於驅離加薩的所有平民人口。

以色列安全專家分析，內唐亞胡拋出接管加薩計畫，有助對哈瑪斯施加新壓力，逼哈瑪斯回談判桌，並依以色列開出的條件談判，以方則可在任何時間點暫停接管行動。

哈瑪斯則警告，任何企圖接管加薩的計畫，都將會導致占領軍付出沉重且龐大的代價，並呼籲國際間採取緊急行動，阻止以色列接管加薩。