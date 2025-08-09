GPT-5面世「像跟博士對話」

OpenAI正式推出功能更強大的新一代人工智慧（ＡＩ）模型ＧＰＴ－５，執行長奧特曼形容為ＡＩ模型的「重大升級」，更聰明、更快、更實用、更安全且捏造答案的情況減少，尤其是寫作、寫程式及醫療保健，自七日起全面對七億名用戶開放，力爭維持美國在ＡＩ領域領先地位。

外界看好，隨著ＧＰＴ－５問世後，將進一步刺激用戶採用意願，可望催動ＡＩ伺服器建置需求，鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等ＡＩ伺服器協力廠，營運沾光。

OpenAI目前雲端服務供應商包括微軟、甲骨文與CoreWeave，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，將同步大啖商機。其中，鴻海是ＡＩ伺服器龍頭，全球市占率超過四成，四大ＣＳＰ訂單全到手，受惠深。

奧特曼六日在線上發表會正式推出ＧＰＴ－５，他表示，「這是第一次真的像在跟任何領域的專家，像是博士等級專家對話的感覺」，「我試著回去用ＧＰＴ－４，感覺好糟」。

OpenAI負責ChatGPT團隊的尼克．杜利說，新模型回應速度更快、答覆更精準，幻覺發生率也低於過去模型，「和它對話時，感覺就是自然了一點。」

OpenAI也在七日起向所有免費用戶和多數付費ChatGPT訂戶開放ＧＰＴ－５模型，教育和企業客戶預定下周能夠使用，付費用戶享有較高的使用額度。

配合ＧＰＴ－５上線，OpenAI推出四種預設個性供ChatGPT用戶選擇，進一步調整與聊天機器人的互動方式。這些選項初期以「研究預覽」形式提供，包括「憤世嫉俗者」、「機器人」、「傾聽者」和「書呆子」。

OpenAI表示，ＧＰＴ－５還能自行判斷何時該花更多時間思考用戶的問題，且該投入多少處理時間，不必由用戶自行選擇要用一般大型語言模型還是推理系統，能更有效運用運算資源，並給出用戶最理想的回應。

此外，在用戶提出可能具風險的問題時，ＧＰＴ－５不會立刻拒絕回答，而是會使用「安全完成」功能，也就是會在不會被用於造成傷害的安全限制內，提供高水準的回應。

研究員在示範時展示如何用ＧＰＴ－５快速製作一款幫助英語使用者學法文的網頁應用。研究員要求這款應用必須「美觀、互動性高」，並包含單字卡、小測驗及一款老派的「ＳＮＡＫＥ」之類小遊戲。幾分鐘後，ChatGPT就生成了完整的軟體，包括那款遊戲。