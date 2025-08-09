新加坡60年國慶在即 黃循財：調整經濟策略應對變局

中央社／ 新加坡8日專電

明天是新加坡建國60年國慶，新加坡總理黃循財今晚發表談話指出，全球經濟仍面臨劇烈的挑戰，目前新加坡經濟展現韌性，但前景仍不明朗，新加坡必須調整經濟策略鞏固競爭力，包括積極採納如人工智慧技術等，並有效運用在經濟各個層面。

新加坡國慶是8月9日，1965年獨立建國至今60週年。黃循財晚間發表國慶獻詞（National DayMessage）。他表示，回首歷程可以體會到，建國當時的處境是多麼岌岌可危，但儘管道路坎坷，新加坡仍然建立了如今的家園。

黃循財指出，世界的劇變情況更加嚴峻，新的衝突不斷爆發，地緣政治的緊張局勢持續升溫，貿易壁壘正在加深，保護主義情緒也日益升高，在過去數十年的發展道路上，新加坡所熟悉且依賴的全球秩序，正逐漸受衝擊。

今年5月，新加坡執政黨人民行動黨在大多數選區勝出，蟬聯執政，得票率更高於2020年大選，獲得明確授權。黃循財說，新加坡人明確地選擇了其認為最有能力的團隊，來帶領新加坡渡過動盪的局勢。而全球經濟仍面臨劇烈的挑戰，各地企業都在延後發展和投資計畫，目前新加坡經濟展現韌性，但前景仍不明朗。

新加坡政府日前成立由副總理顏金勇領導的經濟韌性小組。黃循財表示，政府正採取行動協助企業應對當前挑戰，幫助民眾穩定就業，並持續評估風險和制定策略，未雨綢繆迎接下一波變革。大國將會盡其所能運用所有的資源，不論是經濟、科技還是地緣政治條件爭取對自己有利的情勢，這將讓像新加坡這樣的小國在競爭中面臨更大壓力。

他指出，因此，新加坡必須調整經濟策略來鞏固競爭力，包括積極採納新科技，如人工智慧和機器人技術等，並有效運用在經濟各個層面，協助人們和企業充分利用這些技術，來加強競爭優勢。

美國近日祭出的關稅措施持續受到各國關注，新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在美國總統川普的關稅清單中被課10%，相對較低。

