台海衝突兵推引關注 星學者：東南亞國家難置身事外

外媒指出，有兵推模擬中國封鎖台灣，東南亞各國設法撤離被困在台灣的百萬僑民。新加坡學者莊嘉穎今天說，若是台海出事，東南亞國家很難置身事外；端看東南亞國家是否認知到防止局勢升溫與事後危機處理重要性。

路透社報導，一場兵棋推演模擬中國軍方對台灣展開海空封鎖，東南亞各國設法撤離被困在台灣的100萬僑民。他們發現須有新加坡空運協助才有可能撤出各自的僑民。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天告訴中央社，關鍵在於若是台海出事，東南亞國家很難置身事外，無論從撤僑人道考量、供應鏈、航海與航空路線、海底纜線等面向多少都會受到影響。

莊嘉穎指出，如此一來，端看東南亞國家是否意識到，主動避免升溫和出事後所引來的危機處理重要性，或是認為可低調處理、依賴其他國家避過難關，或許這是東南亞國家社會和政治領袖需多思考的課題。

路透社報導，策劃這次推演的國際戰略研究所（IISS）在聲明中指出，參與者是以私人身分出席，研究所無法就討論內容、出席人士或任何其他事項置評。

報導指出，新加坡拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）安全學者唐安竹（Drew Thompson）並未參與這次推演，但他說，東南亞國家必須在推演和緊急事件討論之外，與台灣建立有意義的非官方關係。