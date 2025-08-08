小馬可仕涉台言論後 菲國在台灣附近發現中國海警船

菲律賓總統小馬可仕近日發表涉台言論後，馬尼拉當局今天表示，在靠近台灣的菲國北方偏遠島嶼海域，發現3艘中國海警船，已調遣1架飛機監控它們的「不尋常動向」。

法新社報導，菲律賓當局在巴丹群島省（Batanes）附近海域發現這3艘中國海警船。巴丹群島是菲律賓最大島嶼呂宋島北方（Luzon）人口稀少的偏遠島群。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）發表聲明指出，他們今天調遣1架飛機，監控這3艘中國海警船在巴丹群島附近海域的「不尋常動向」。

菲律賓海岸防衛隊表示，他們在菲國城鎮薩布丹（Sabtang）以西約140公里處，發現1艘編號4304的中國海警船，但惡劣天氣導致菲國當局難以接近其他2艘船的位置。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日接受印度媒體專訪時指稱，若中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。中國外交部今天表示反對，已就此向菲方提出嚴正交涉。