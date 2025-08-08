小馬可仕涉台言論後 菲國在台灣附近發現中國海警船

中央社／ 馬尼拉8日綜合外電報導

菲律賓總統小馬可仕近日發表涉台言論後，馬尼拉當局今天表示，在靠近台灣的菲國北方偏遠島嶼海域，發現3艘中國海警船，已調遣1架飛機監控它們的「不尋常動向」。

法新社報導，菲律賓當局在巴丹群島省（Batanes）附近海域發現這3艘中國海警船。巴丹群島是菲律賓最大島嶼呂宋島北方（Luzon）人口稀少的偏遠島群。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）發表聲明指出，他們今天調遣1架飛機，監控這3艘中國海警船在巴丹群島附近海域的「不尋常動向」。

菲律賓海岸防衛隊表示，他們在菲國城鎮薩布丹（Sabtang）以西約140公里處，發現1艘編號4304的中國海警船，但惡劣天氣導致菲國當局難以接近其他2艘船的位置。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日接受印度媒體專訪時指稱，若中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。中國外交部今天表示反對，已就此向菲方提出嚴正交涉。

菲律賓 小馬可仕 中國海警船

延伸閱讀

若台海衝突…菲律賓總統稱「無法置身事外」陸外交部怒轟：不要玩火

菲律賓阿克蘭省長拜會黃偉哲 雙方認更深入交流

亞洲盃男籃／飆賽會新高仍無力回天 布朗尼：菲律賓還沒放棄

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

相關新聞

美15億懸賞馬杜洛 委國批荒唐又可悲

美國七日將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金倍增至五千萬美元（約台幣十五億元），委內瑞拉稱此舉既可悲又荒唐。美國聯邦法院早在二...

日相石破茂 又一次表態留任

日本執政的自民黨八日在東京的中央黨部召開「國會兩院黨籍議員總會」，兼任該黨總裁（黨魁）的日相石破茂在會中又一次表態續任。

內唐亞胡：以色列擬全面控制加薩

以色列總理內唐亞胡七日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊，等到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯被徹底瓦解後，就會將...

GPT-5面世「像跟博士對話」

OpenAI正式推出功能更強大的新一代人工智慧（ＡＩ）模型ＧＰＴ－５，執行長奧特曼形容為ＡＩ模型的「重大升級」，更聰明、...

若台海衝突…菲律賓總統稱「無法置身事外」陸外交部怒轟：不要玩火

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）本周三（8月6日）在訪問印度期間接受印度《第一郵報》（Firstpost）采訪時表示，若台海爆發衝突「考慮到台灣跟菲律賓地理位置很靠近，菲律賓將無法置身事外。」

以色列要控制加薩城 哈瑪斯痛批「全面戰爭」：以國將付高昂代價

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯8日發布聲明，譴責以色列全面軍事控制加薩城的計畫是「全面的戰爭行為」，以國將付出「高昂的代價」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。