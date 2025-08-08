若台海衝突…菲律賓總統稱「無法置身事外」陸外交部怒轟：不要玩火

（德國之聲中文網）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）本周三（8月6日）在訪問印度期間接受印度《第一郵報》（Firstpost）采訪時表示，若台海爆發衝突「考慮到台灣跟菲律賓地理位置很靠近，菲律賓將無法置身事外。」

他說，從菲律賓北部省份的首府拉瓦格飛到台灣的大城市高雄只需40分鐘，如果爆發全面戰爭，菲律賓會被卷入其中。「盡管非常不情願，但我們必須保衛我們的領土和主權。」

小馬可仕還表示，開戰之初最重要的就是撤離在台菲律賓人，「在台灣有很多菲律賓公民，這將立即成為一個人道主義問題」，「必須進入那裡，找到我們的人民並把他們帶回家。」

台灣官方數據顯示，菲律賓在台移工約有15萬人。菲律賓政府2023年國安政策文件曾稱，台海的衝突風險關乎菲律賓的國家利益。

中國外交部發言人回應「勿挑釁中方核心利益」

中國外交部和中國駐菲律賓使館已就小馬可仕的言論向菲方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人周五（8月8日）在答記者問時回應表示「台灣問題是中國內政，是中方核心利益中的核心。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。」

該發言人指責菲律賓「自食其言，罔顧後果，持續采取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則」，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」，並且強調，「地理鄰近」「僑民眾多」不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的借口。

中國外交部發出聲明後，菲律賓駐北京大使館尚未立即回應置評請求。

中菲南海主權爭端問題

馬可仕的言論正值中菲在南海主權爭議不斷升級之際。雙方互相指責在該海域進行挑釁性行動並侵犯主權，引發美國重申其對菲律賓防衛承諾。小馬可仕本周訪印度，尋求強化國防往來，並准備向印方采購布拉莫斯飛彈（BrahMos）。

美菲兩國曾於2014年簽訂《強化防務合作協議》（EDCA）。2023年，雙方依該協議在菲律賓新增了4處開放美軍使用的基地。小馬可仕曾表態，若中國侵台，這些基地可用來保障在台菲國人的安全。並對路透社表示，EDCA協議下的基地，目的不在於「進攻」，也不是針對任何國家。

（路透社 法新社）

