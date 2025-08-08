以色列要控制加薩城 哈瑪斯痛批「全面戰爭」：以國將付高昂代價

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯8日發布聲明，譴責以色列全面軍事控制加薩城的計畫是「全面的戰爭行為」，以國將付出「高昂的代價」。

哈瑪斯聲明表示，「錫安主義內閣批准佔領加薩城並強制撤離居民的計畫，讓佔領軍準備對該城及其近百萬居民犯下新的戰爭罪。我們警告有罪的占領者這種魯莽的冒險將付出高昂的代價，也絕非易事」。

以國總理辦公室表示，以色列安全內閣批准一項控制加薩城並擴大對該地區「安全控制」的計畫。在占領加薩地區38年後，以色列於2005年由該地區撤出。

哈瑪斯說，以色列用「控制」取代「佔領」是玩文字遊戲，顯然是為了躲避殘暴罪行的法律責任，還補充以色列的決定「清楚解釋佔領方突然退出最新一輪談判的原因」，而談判「即將」達成協議。

哈瑪斯表示，將持續採取「一切必要措施」為達成停火協議鋪路，協議將立即釋放所有人質，換取戰爭結束與以軍撤離。哈瑪斯還說，以色列決定擴大戰爭顯示其總理內唐亞胡及政府「對俘虜命運漠不關心」，且「完全清楚擴大侵略意味著犧牲他們」，相關決策「清楚地反映其為追求必敗的政治幻想而不顧俘虜生命」。

巴勒斯坦民眾向美國有線電視新聞網（CNN）表示，歷經兩年戰爭，加薩的巴勒斯坦人多次流離失所，他們已精疲力竭，將拒絕以色列撤離加薩城的命令。

80歲的札伊德（Jalal Bakr Zaydeh）說，「我不撤離，不，我要死在家裡。我向上帝發誓，即使他們以炸房子要我離開」。

歐盟執委會主席范德賴恩已呼籲以色列「必須重新考慮」決策，還說「現在需要停火」。比利時也召見以色列駐布魯塞爾大使，抗議加薩計畫與以國將巴勒斯坦土地「持續殖民化」的行為，沙烏地阿拉伯外交部也「強烈而明確」地譴責以色列行為，並「堅決譴責」以色列「持續對兄弟巴勒斯坦人實施飢餓罪行、野蠻行為及種族清洗」。