德國首設國安會 跨部會整合提升國安應變能力

中央社／ 柏林8日專電

德國聯邦政府今天宣布，將於8月底成立首個直接隸屬於總理府的國家安全委員會（Nationaler Sicherheitsrat，NSR），由總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導，整合跨部會安全資源，提升國家安全危機應變與戰略規劃能力。

俄烏戰爭將邁入第4年，歐洲安全局勢持續緊張。總理府表示，梅爾茨將國安會視為把前總理蕭茲（Olaf Scholz）在戰爭爆發後提出的「時代轉折」（Zeitenwende）落實到政府日常運作的重要一步。

國安會構想在德國已討論數十年，但始終未能落實，主要受制於憲法保障的「部會原則」（Ressortprinzip），該原則規定各部長在各自業務領域內享有高度自主權，限制總理直接干預部會運作。

過去聯邦外交部也擔心國安會若成立將削弱外交部職權，因此反對成立這個直隸於總理府的跨部會安全機構。

今年5月，由基民盟（CDU）主導的聯合內閣上台，總理府與外交部多年來首度由同黨執掌，化解了長期的權限爭議，讓成立國安會的計畫得以落實。

國安會首次會議將於本月27日在國防部大樓召開，新機構將取代現行負責軍售業務的聯邦安全委員會，以及過去遭遇重大國安危機時召開的安全內閣會議。

國安會成員包括總理、總理府主任，以及外交部、國防部、內政部、財政部、經濟部、司法部、經濟合作與發展部、數位部等部長；必要時可邀請各邦官員、北約或歐盟等國際安全事務代表與外部專家列席。

辦公室設於總理府，由梅爾茨辦公室主任施羅特（Jacob Schrot）領導，編制13人，負責跨部會協調與會議籌備。

根據總理府說明，國安會的首要目標是打破「資訊孤島」，將各部會與情報機構掌握的知識和情報整合起來，確保國家安全決策有完整且即時的依據。

其次，國安會將負責提前研判可能出現的中長期安全威脅，擬定應對方案，並更新前一屆政府制定的「國家安全戰略」。

提升德國安全體系的專業化程度也是國安會的重要任務，包括建立防竊聽的安全通訊系統，以及定期演練重大國安危機的應變流程，例如規劃一旦德國客機遭劫機時，各部會與相關機關應如何在第一時間協同處置。

總理 德國 國安會 外交部

