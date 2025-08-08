德國總理：暫停向以色列出口用於加薩武器
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天指出，德國將暫停對以色列出口可能用在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事裝備，以回應以色列計畫接管加薩市的行動。
法新社報導，梅爾茨表示，「越來越難以理解」以色列軍方的計畫如何有助於實現其合理目標，他還說：「在這種情況下，德國政府將不會批准出口任何可能用在加薩走廊的軍事裝備，直到另行通知為止。」
彭博（Bloomberg News）指出，以色列安全內閣今天批准總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所提全面控制加薩市（Gaza City）計畫，這是推翻哈瑪斯（Hamas）政權，結束持續22個月戰爭的最後一擊。
根據尼坦雅胡辦公室發表的聲明，以色列最高決策機構今天批准的這項計畫，還包括以色列國防軍（Israel Defense Forces）為戰區以外的巴勒斯坦平民提供人道援助。
