快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

德國總理：暫停向以色列出口用於加薩武器

中央社／ 柏林8日綜合外電報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天指出，德國將暫停對以色列出口可能用在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事裝備，以回應以色列計畫接管加薩市的行動。

法新社報導，梅爾茨表示，「越來越難以理解」以色列軍方的計畫如何有助於實現其合理目標，他還說：「在這種情況下，德國政府將不會批准出口任何可能用在加薩走廊的軍事裝備，直到另行通知為止。」

彭博（Bloomberg News）指出，以色列安全內閣今天批准總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所提全面控制加薩市（Gaza City）計畫，這是推翻哈瑪斯（Hamas）政權，結束持續22個月戰爭的最後一擊。

根據尼坦雅胡辦公室發表的聲明，以色列最高決策機構今天批准的這項計畫，還包括以色列國防軍（Israel Defense Forces）為戰區以外的巴勒斯坦平民提供人道援助。

總理 德國 以色列

延伸閱讀

內唐亞胡：打算全面軍事控制加薩 瓦解哈瑪斯

以色列封鎖下 哈瑪斯高度神祕系統發3萬公務員700萬薪水

以色列安全內閣批准接管加薩城計劃

以色列安全內閣批准占領巴勒斯坦加薩市 百萬平民恐流離失所

相關新聞

若台海衝突…菲律賓總統稱「無法置身事外」陸外交部怒轟：不要玩火

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）本周三（8月6日）在訪問印度期間接受印度《第一郵報》（Firstpost）采訪時表示，若台海爆發衝突「考慮到台灣跟菲律賓地理位置很靠近，菲律賓將無法置身事外。」

以色列要控制加薩城 哈瑪斯痛批「全面戰爭」：以國將付高昂代價

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯8日發布聲明，譴責以色列全面軍事控制加薩城的計畫是「全面的戰爭行為」，以國將付出「高昂的代價」。

前南韓第一夫人金建希涉炒股 不法所得估1760萬元

韓聯社報導，負責調查前南韓總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢查組（獨檢組）在向法院聲請對金建希的逮捕令上提到，其涉案所得不...

結束加薩戰爭 埃及卡達擬定新協議

據兩名阿拉伯官員8日向美聯社表示，埃及與卡達的調解員正擬定一項新框架協議，該協議包括不論死活釋放所有人質，以換取結束加薩...

以色列擬接管加薩城 德國暫停軍火出口回應

針對以色列政府8日宣布計畫接管加薩城，德國總理梅爾茨同日表示，德國政府將不會批准任何出口至以色列，可能使用於加薩地帶的軍...

選舉慘敗後…自民黨召開兩院議員總會 日相石破茂再表態有意續任

日本執政黨自民黨於7月的參議院選舉慘敗後，今天為此召開兩院議員總會，身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相石破茂在會中為選舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。