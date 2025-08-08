快訊

前南韓第一夫人金建希涉炒股 不法所得估1760萬元

中央社／ 首爾8日專電
南韓前第一夫人金建希。路透
南韓前第一夫人金建希。路透

韓聯社報導，負責調查前南韓總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢查組（獨檢組）在向法院聲請對金建希的逮捕令上提到，其涉案所得不當利益達8億1000萬韓元（約新台幣1760萬元）。

據調查，金建希涉嫌在2009到2012年發生的德意志汽車公司炒股案中作為資金提供者，透過以買賣雙方事前約定價格、在特定時間點買賣股票的方式，進行3700多次交易，以此操縱股價，並非單純協助，違反資本市場法。

金建希在6日接受獨檢組審訊時，對操縱股價一事表示並不知情。

除操縱股價外，逮捕令中也提及金建希與政治掮客共謀收受高價物品等內容。她涉嫌在2022年4到8月收受來自統一教的高價物品，以協助處理統一教請托的開發、收購案等。

獨檢組也數次為調查案件傳喚尹錫悅，甚至聲請逮捕令，但尹錫悅拒不配合，獨檢組今天向媒體表示，目前仍在考慮是否再次聲請逮捕令，或是逕行起訴。

尹錫悅涉嫌在2022年總統大選期間接受企業家兼政治掮客明泰均（音譯）免費提供的民意調查服務，並在國會議員補選中干涉國民力量黨內提名。尹錫悅也涉嫌在2021年10月競選總統時，公開發表虛假言論，就金建希是否涉嫌操縱德意志汽車公司股價案聲稱「僅委託管理約4個月，結果出現虧損」，因此遭獨檢組傳喚調查。

