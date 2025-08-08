結束加薩戰爭 埃及卡達擬定新協議

快訊

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
示威者7日在耶路撒冷總理辦公室外高舉點燃的火把，要求立刻釋放哈瑪斯在加薩地帶囚禁的所有人質，並呼籲結束戰爭。美聯社
示威者7日在耶路撒冷總理辦公室外高舉點燃的火把，要求立刻釋放哈瑪斯在加薩地帶囚禁的所有人質，並呼籲結束戰爭。美聯社

據兩名阿拉伯官員8日向美聯社表示，埃及卡達的調解員正擬定一項新框架協議，該協議包括不論死活釋放所有人質，以換取結束加薩戰爭與以色列軍隊撤出加薩地帶。

由於議題敏感性，這兩名官員要求匿名；其中一人直接參與談判，另一人則聽取進度報告。官員表示，相關努力已獲得波灣主要君主國的支持，他們擔心在以色列單方面撤出加薩地帶20年後，以國再次全面重新佔領該地區將加劇區域的不穩定。

這項框架協議尚未拍板定案，其目的在於解決如何處理哈瑪斯武裝這一備受爭議的議題。以色列要求全面解除該組織武裝，而哈瑪斯則拒絕此一請求。官員說目前正討論「凍結軍備」，這意味著哈瑪斯保留卻不使用武器，並呼籲該組織放棄在加薩地帶的權力。

他說，一個巴勒斯坦─阿拉伯委員會將管理加薩地帶並監督重建工作，直到巴勒斯坦政府成立，並由美國在中東的兩個盟友訓練新警察部隊接管加薩走廊。不過，目前尚不清楚西方支持的巴勒斯坦當局將扮演何種角色。

