以色列擬接管加薩城 德國暫停軍火出口回應
針對以色列政府8日宣布計畫接管加薩城，德國總理梅爾茨同日表示，德國政府將不會批准任何出口至以色列，可能使用於加薩地帶的軍事裝備，以回應以色列擴大在加薩地帶的軍事行動。
梅爾茨在聲明中說，釋放以色列人質與停火談判是德國的首要任務，德國對對加薩走廊平民的苦難深表關切。
美聯社指出，接管加薩城讓以色列與哈瑪斯長達22個月的戰爭升級，加劇仍扣押在加薩的人質危機，國際社會也再次呼籲結束衝突。
報導還說，以色列的空襲與地面戰已奪去加薩數萬人的性命，大部分的加薩人流離失所，大片土地也淪為廢墟，而加薩也身陷飢荒之中。雖仍不清楚以色列另一波大規模地面行動的時間，但數千士兵強制撤離平民，肯定會加劇人道主義危機。
以色列總理內唐亞胡先前接受福斯新聞訪問時，稱以國擬控制整個加薩地區，目前以國已控制加薩約4分之3的領土。哈瑪斯則在聲明拒絕以國當前計畫，說加薩民眾將「持續反抗佔領」，「想擴大對我們巴勒斯坦人的侵略絕不容易」。
美聯社說，內唐亞胡暗示將發動更大規模的戰爭，然擴大攻勢恐加劇以國與國際大國間的矛盾。加薩的飢荒已加劇大國對這場戰爭的抨擊，卻未有具體的行動制止以色列。
英國首相施凱爾在聲明中說，以色列「進一步升級對加薩攻勢的決策是錯誤的，只會帶來更多流血，雙方須遠離毀滅的道路」。
以國7日晚間召開安全內閣會議，會後宣布接管加薩城的計畫，但還未達到所說的目標。美聯社說這可能是向哈瑪斯施壓，迫其按以色列條件接受停火，也或許反映以色列國防軍總參謀長薩米中將的保留態度。他警告擴大行動將危及哈瑪斯扣押的20名人質，並在歷經2年戰爭後進一步加重以軍壓力。
