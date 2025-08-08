以色列擬接管加薩城 德國暫停軍火出口回應

快訊

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
加薩走廊北部貝特拉希亞的民眾，日前自人道救援車隊上搬運援助的物資。美聯社
加薩走廊北部貝特拉希亞的民眾，日前自人道救援車隊上搬運援助的物資。美聯社

針對以色列政府8日宣布計畫接管加薩城，德國總理梅爾茨同日表示，德國政府將不會批准任何出口至以色列，可能使用於加薩地帶的軍事裝備，以回應以色列擴大在加薩地帶的軍事行動。

梅爾茨在聲明中說，釋放以色列人質與停火談判是德國的首要任務，德國對對加薩走廊平民的苦難深表關切。

美聯社指出，接管加薩城讓以色列與哈瑪斯長達22個月的戰爭升級，加劇仍扣押在加薩的人質危機，國際社會也再次呼籲結束衝突。

報導還說，以色列的空襲與地面戰已奪去加薩數萬人的性命，大部分的加薩人流離失所，大片土地也淪為廢墟，而加薩也身陷飢荒之中。雖仍不清楚以色列另一波大規模地面行動的時間，但數千士兵強制撤離平民，肯定會加劇人道主義危機。

以色列總理內唐亞胡先前接受福斯新聞訪問時，稱以國擬控制整個加薩地區，目前以國已控制加薩約4分之3的領土。哈瑪斯則在聲明拒絕以國當前計畫，說加薩民眾將「持續反抗佔領」，「想擴大對我們巴勒斯坦人的侵略絕不容易」。

美聯社說，內唐亞胡暗示將發動更大規模的戰爭，然擴大攻勢恐加劇以國與國際大國間的矛盾。加薩的飢荒已加劇大國對這場戰爭的抨擊，卻未有具體的行動制止以色列。

英國首相施凱爾在聲明中說，以色列「進一步升級對加薩攻勢的決策是錯誤的，只會帶來更多流血，雙方須遠離毀滅的道路」。

以國7日晚間召開安全內閣會議，會後宣布接管加薩城的計畫，但還未達到所說的目標。美聯社說這可能是向哈瑪斯施壓，迫其按以色列條件接受停火，也或許反映以色列國防軍總參謀長薩米中將的保留態度。他警告擴大行動將危及哈瑪斯扣押的20名人質，並在歷經2年戰爭後進一步加重以軍壓力。

內唐亞胡：打算全面軍事控制加薩 瓦解哈瑪斯

以色列封鎖下 哈瑪斯高度神祕系統發3萬公務員700萬薪水

以色列安全內閣批准占領巴勒斯坦加薩市 百萬平民恐流離失所

人為的饑荒 以色列要全面佔領加薩

結束加薩戰爭 埃及卡達擬定新協議

據兩名阿拉伯官員8日向美聯社表示，埃及與卡達的調解員正擬定一項新框架協議，該協議包括不論死活釋放所有人質，以換取結束加薩...

選舉慘敗後…自民黨召開兩院議員總會 日相石破茂再表態有意續任

日本執政黨自民黨於7月的參議院選舉慘敗後，今天為此召開兩院議員總會，身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相石破茂在會中為選舉...

內唐亞胡：打算全面軍事控制加薩 瓦解哈瑪斯

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)7日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊(Gaz...

以色列封鎖下 哈瑪斯高度神祕系統發3萬公務員700萬薪水

經過將近兩年的戰爭，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的軍事實力大幅削弱，政治領導層也承受極大壓力。然而，在整場戰爭期...

宣傳共產與納粹同罪 捷克明文可囚5年 明年起生效

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）近期簽署刑法修正案，明文將宣傳共產主義與宣傳納粹主義同等視之，違者可處一至五年有期...

