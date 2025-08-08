以色列宣布計劃接管加薩市 英相批錯誤、土耳其示警重創和平

以色列今天宣布計劃全面控制加薩市。英國首相施凱爾直言此舉錯誤，呼籲以方立即重新考慮；土耳其示警這將重創區域和平；聯合國人權辦指違反國際法院裁定。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室今天表示，依「擊敗」巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）的計畫，以色列國防軍（Israel Defense Forces）將準備接管加薩市（Gaza City），同時向戰區以外的平民發放人道援助物資。

施凱爾（Keir Starmer）說，這項行動無助於結束衝突，也不會確保人質安全獲釋，「只會造成更多流血」。

他批評以色列進一步升級加薩攻勢的決定「是錯誤的」，敦促「立即重新考慮」。

英國政府日益直言不諱要求以色列緩和在加薩走廊（Gaza Strip）的戰事。施凱爾上週並承諾，除非以色列採取包括同意停火在內的「實質性作為」，否則英國將於9月正式承認巴勒斯坦國。

與此同時，土耳其外交部發布聲明指出，以色列全面控制加薩市將是對區域和平安全的「沉重打擊」，敦促國際社會履行職責，阻止以色列實踐目的在於讓巴勒斯坦人從自己土地上「強迫流離」的這項決定。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）也表示，以色列政府此一決議「必須立即停止」。

圖克強調，以色列全面接管加薩市的計畫「與國際法院（ICJ）的裁決背道而馳」，即以色列必須儘快結束占領，實現「兩國方案」與巴勒斯坦人自決。

他也呼籲以色列允許人道援助暢通無阻、巴勒斯坦武裝團體無條件釋放人質，並表示以方同樣應當釋放遭到任意拘留的巴勒斯坦人。