快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

以色列宣布計劃接管加薩市 英相批錯誤、土耳其示警重創和平

中央社／ 倫敦／伊斯坦堡／日內瓦8日綜合外電報導

以色列今天宣布計劃全面控制加薩市。英國首相施凱爾直言此舉錯誤，呼籲以方立即重新考慮；土耳其示警這將重創區域和平；聯合國人權辦指違反國際法院裁定。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室今天表示，依「擊敗」巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）的計畫，以色列國防軍（Israel Defense Forces）將準備接管加薩市（Gaza City），同時向戰區以外的平民發放人道援助物資。

施凱爾（Keir Starmer）說，這項行動無助於結束衝突，也不會確保人質安全獲釋，「只會造成更多流血」。

他批評以色列進一步升級加薩攻勢的決定「是錯誤的」，敦促「立即重新考慮」。

英國政府日益直言不諱要求以色列緩和在加薩走廊（Gaza Strip）的戰事。施凱爾上週並承諾，除非以色列採取包括同意停火在內的「實質性作為」，否則英國將於9月正式承認巴勒斯坦國。

與此同時，土耳其外交部發布聲明指出，以色列全面控制加薩市將是對區域和平安全的「沉重打擊」，敦促國際社會履行職責，阻止以色列實踐目的在於讓巴勒斯坦人從自己土地上「強迫流離」的這項決定。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）也表示，以色列政府此一決議「必須立即停止」。

圖克強調，以色列全面接管加薩市的計畫「與國際法院（ICJ）的裁決背道而馳」，即以色列必須儘快結束占領，實現「兩國方案」與巴勒斯坦人自決。

他也呼籲以色列允許人道援助暢通無阻、巴勒斯坦武裝團體無條件釋放人質，並表示以方同樣應當釋放遭到任意拘留的巴勒斯坦人。

英國 人權 以色列 施凱爾 土耳其 聯合國 巴勒斯坦 加薩走廊

延伸閱讀

英美推小型核反應爐！他喊買「核能妖股三連星」LEU、SMR、OKLO

以色列否認加薩飢荒問題：英法揚言承認巴勒斯坦國，川普敦促「餵飽加薩人民」

英相施凱爾擬會川普 談貿易協議、中東與烏克蘭

加薩缺糧「令人震驚絕望」各國空投物資 聯國：又貴又沒效率

相關新聞

結束加薩戰爭 埃及卡達擬定新協議

據兩名阿拉伯官員8日向美聯社表示，埃及與卡達的調解員正擬定一項新框架協議，該協議包括不論死活釋放所有人質，以換取結束加薩...

以色列擬接管加薩城 德國暫停軍火出口回應

針對以色列政府8日宣布計畫接管加薩城，德國總理梅爾茨同日表示，德國政府將不會批准任何出口至以色列，可能使用於加薩地帶的軍...

選舉慘敗後…自民黨召開兩院議員總會 日相石破茂再表態有意續任

日本執政黨自民黨於7月的參議院選舉慘敗後，今天為此召開兩院議員總會，身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相石破茂在會中為選舉...

內唐亞胡：打算全面軍事控制加薩 瓦解哈瑪斯

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)7日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊(Gaz...

以色列封鎖下 哈瑪斯高度神祕系統發3萬公務員700萬薪水

經過將近兩年的戰爭，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的軍事實力大幅削弱，政治領導層也承受極大壓力。然而，在整場戰爭期...

宣傳共產與納粹同罪 捷克明文可囚5年 明年起生效

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）近期簽署刑法修正案，明文將宣傳共產主義與宣傳納粹主義同等視之，違者可處一至五年有期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。