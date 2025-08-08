加薩饑荒惡化 世衛：近1.2萬5歲以下幼童營養不良

快訊

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天指出，加薩有約1萬2000名5歲以下幼童正遭受嚴重營養不良之苦，與飢餓相關的死亡人數也在不斷上升。他呼籲對加薩提供持續援助。

路透社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在世衛日內瓦總部表示，7月在加薩（Gaza）約有1萬2000名5歲以下幼童被評估有嚴重營養不良情況，寫下歷來單月最高紀錄。

今年截至7月29日的統計，飢餓造成至少99人死亡，包含64名成人與35名兒童，其中29位兒童不滿5歲。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）最新數據，6月至7月間，因營養不良而被收治的兒童人數幾乎翻倍，從6344人增至11877人，其中2500人為嚴重營養不良的孩童。

譚德塞呼籲透過所有可行途徑，提供更大量且持續的援助。世衛表示正在支援加薩地區的4座營養不良治療中心，但嬰兒配方奶粉和營養食品的供應極為短缺。

世衛駐巴勒斯坦被占領土（Occupied PalestinianTerritory）代表皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）透過視訊表示：「整體營養物資的供應量仍然遠遠不足，無法防止情況進一步惡化。市場供應必須充足，飲食也須多樣化。」

一個全球饑荒監測機構示警，加薩正出現饑荒跡象，飢餓正在蔓延，兒童因飢餓相關原因死亡，人道救援也受到嚴重限制，難以進入這個飽受戰火摧殘的地區。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，加薩的食物消耗量已降至戰爭爆發以來的最低水平。

加薩地區有220萬人口，其中81%的家庭表示飲食情況惡劣，比4月的33%大幅上升。

WHO 譚德塞 加薩走廊

