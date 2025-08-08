選舉慘敗後…自民黨召開兩院議員總會 日相石破茂再表態有意續任
日本執政黨自民黨於7月的參議院選舉慘敗後，今天為此召開兩院議員總會，身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相石破茂在會中為選舉結果道歉，同時再度表態有意續任。
共同社和時事通信社報導，自民黨兩院議員總會的位階僅次於黨大會，是決定黨意的重要大會，這場會議今天在自民黨黨部舉行。
石破茂於會中提及日本與美國在關稅談判達成協議，也提到農業政策、防災等議題，他說「希望未來持續對日本負責」，再次表明續任的意願。
石破茂在會議一開始，針對執政黨自民黨和公明黨於參議院選舉失去過半席次一事致歉，並向與會者表示「想謙虛且真誠地傾聽大家的意見」。
自民黨幹事長森山裕說明，預計於本月底彙整分析選舉敗因的報告書，並暗示會在總結選舉敗因之後辭職。
另外，自民黨內有部分人士要求石破茂下台，並在醞釀施壓之際，要求提前舉行總裁選舉。
前經濟安全保障擔當大臣高市早苗被外界視為「石破茂接班人」的其中一位人選，她今天也出席自民黨兩院議員總會。
而親近高市早苗的中堅及年輕議員，已經在準備連署活動，要求提前舉行自民黨總裁選舉。
