李逸洋首度出席長崎和平祈念儀式 中國大陸缺席引揣測

今年是二次世界大戰結束80週年，駐日代表李逸洋6日代表台灣首度出席廣島市和平紀念儀式之後，明天也將首度代表台灣出席長崎和平祈念儀式。長崎市昨天宣布，往年出席的中國今年缺席。

美國1945年8月6日在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。3天後，又在長崎市投擲第2枚原子彈，造成約7萬4000人喪命。其後，日本宣布投降。

長崎市將於8月9日將舉辦被爆80週年和平祈念儀式。長崎市從1948年開始舉行文化祭（和平祈念儀式的前身），宣讀和平宣言。

長崎市昨天表示，8月9日的和平祈念儀式，中國將缺席。中國往年出席，今年缺席的原因引起揣測。長崎市表示，「個別的理由，無可奉告」。

長崎市今年針對在日本設有大使館等使館或機構的157個國家與地區發出舉辦和平祈念儀式的邀請函，截至7月28日獲知有101個國家與地區將派代表參加，但到了8月6日，原訂出席者因公務等緣故不克出席，減為95個國家與地區參加。

長崎市未對台灣發出邀請函，備受批評。台灣向長崎市表達要出席和平祈念儀式的意願，長崎市長鈴木史朗已於7月5日在例行記者會上表示，對於希望參加儀式的台灣，「我們已經回覆，歡迎他們出席」。

駐日代表李逸洋8月6日「廣島原爆之日」偕駐大阪辦事處長洪英傑等人出席「廣島和平紀念典禮」，與美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）等多國代表握手寒暄。李逸洋被安排的座位與葛拉斯僅數席之隔。

8月6日廣島市舉辦的和平紀念儀式，正式名稱是「廣島市原爆死歿者慰靈式及和平祈念式」；8月9日長崎市舉辦的「和平祈念儀式」，正式名稱為「長崎原爆犧牲者慰靈和平祈念儀式」。