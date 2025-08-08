快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

李逸洋首度出席長崎和平祈念儀式 中國大陸缺席引揣測

中央社／ 東京8日專電

今年是二次世界大戰結束80週年，駐日代表李逸洋6日代表台灣首度出席廣島市和平紀念儀式之後，明天也將首度代表台灣出席長崎和平祈念儀式。長崎市昨天宣布，往年出席的中國今年缺席。

美國1945年8月6日在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。3天後，又在長崎市投擲第2枚原子彈，造成約7萬4000人喪命。其後，日本宣布投降。

長崎市將於8月9日將舉辦被爆80週年和平祈念儀式。長崎市從1948年開始舉行文化祭（和平祈念儀式的前身），宣讀和平宣言。

長崎市昨天表示，8月9日的和平祈念儀式，中國將缺席。中國往年出席，今年缺席的原因引起揣測。長崎市表示，「個別的理由，無可奉告」。

長崎市今年針對在日本設有大使館等使館或機構的157個國家與地區發出舉辦和平祈念儀式的邀請函，截至7月28日獲知有101個國家與地區將派代表參加，但到了8月6日，原訂出席者因公務等緣故不克出席，減為95個國家與地區參加。

長崎市未對台灣發出邀請函，備受批評。台灣向長崎市表達要出席和平祈念儀式的意願，長崎市長鈴木史朗已於7月5日在例行記者會上表示，對於希望參加儀式的台灣，「我們已經回覆，歡迎他們出席」。

駐日代表李逸洋8月6日「廣島原爆之日」偕駐大阪辦事處長洪英傑等人出席「廣島和平紀念典禮」，與美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）等多國代表握手寒暄。李逸洋被安排的座位與葛拉斯僅數席之隔。

8月6日廣島市舉辦的和平紀念儀式，正式名稱是「廣島市原爆死歿者慰靈式及和平祈念式」；8月9日長崎市舉辦的「和平祈念儀式」，正式名稱為「長崎原爆犧牲者慰靈和平祈念儀式」。

長崎 廣島 日本 核武 李逸洋

延伸閱讀

外交部：我駐日代表受邀出席廣島和平紀念典禮

原爆80週年和平儀式 李逸洋與美駐日大使握手寒暄

廣島原爆80週年前夕 駐日代表在慰靈碑前獻花致意

廣島原爆80周年紀念 李逸洋將代表台灣首度出席

相關新聞

美國富豪獵人赴南非狩獵 反遭「黑死神」襲擊致死

紐約時報7日報導，一名來自美國德州的富豪獵人3日在南非參加狩獵旅行，本打算狩獵一頭非洲水牛，卻反遭襲擊致死。

內唐亞胡：打算全面軍事控制加薩 瓦解哈瑪斯

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)7日接受福斯新聞網訪問時說，以色列打算控制整個加薩走廊(Gaz...

以色列封鎖下 哈瑪斯高度神祕系統發3萬公務員700萬薪水

經過將近兩年的戰爭，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的軍事實力大幅削弱，政治領導層也承受極大壓力。然而，在整場戰爭期...

宣傳共產與納粹同罪 捷克明文可囚5年 明年起生效

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）近期簽署刑法修正案，明文將宣傳共產主義與宣傳納粹主義同等視之，違者可處一至五年有期...

曼谷30層大樓數秒內震垮 泰起訴23人 建築大亨在列

泰國曼谷一棟高樓在3月間緬甸大地震時倒塌，泰國檢方7日起訴23名涉案人士，其中包括營造業鉅子普利姆猜（Premchai ...

緬甸74歲代理總統罹巴金森氏症逝 軍政府將辦國葬

緬甸軍政府發布聲明指出，軍政府任命的名義總統明穗（Myint Swe）7日過世。明穗因罹患巴金森氏症，健康狀況每況愈下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。