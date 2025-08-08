以色列計劃全面控制加薩市 聯合國：深感憂心

以色列安全內閣今天凌晨批准全面控制加薩市的計畫；儘管國內外對這場持續近2年的戰爭批評聲浪愈來愈大，總理尼坦雅胡稍早仍表示以色列有意對整個加薩走廊採取軍事控制。

綜合路透社、法新社與彭博（Bloomberg News）報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明指出，根據在加薩走廊「擊敗」哈瑪斯（Hamas）的計畫，以色列國防軍（Israel Defense Forces）「將準備接管加薩市（Gaza City），同時向戰區以外的平民分發人道援助物資」。

聲明表示：「安全內閣以多數票數通過結束戰爭的5項原則：解除哈瑪斯的武裝、讓所有人質得以返回，無論生死、加薩走廊非軍事化、以色列對加薩走廊的安全控制、建立一個既非哈瑪斯也非巴勒斯坦自治政府的替代民政當局。」

聲明還說，絕大多數安全內閣的成員認為「內閣提出的替代方案既無法擊敗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，也無法讓人質歸來。」

加薩市位於加薩走廊北部，是當地最大的城市。聯合國表示，有關以色列可能擴大在加薩軍事行動的報導若屬實，將「深感憂心」。

兩名以色列政府消息人士表示，安全內閣的任何決議都需全體內閣批准，全體內閣可能要到10日才會召開會議。

不願透露姓名的消息人士指出，安全會議前，當局考量的方案之一，是分階段接管加薩尚未受到軍事管控的區域。

這位消息人士補充說，可能會向加薩特定地區的巴勒斯坦人發出撤離警告，這可給他們幾週時間離開，之後軍隊才會進駐。

全面控制加薩將推翻以色列2005年的決定；當時以色列自加薩撤出公民與士兵，同時保留對加薩邊境、空域與公共設施的控制權。

目前尚不清楚尼坦雅胡著眼長期接管還是短期行動。以色列曾多次表示，目標就是要瓦解哈瑪斯並釋放人質。

哈瑪斯在聲明中指責尼坦雅胡的言論是對雙方談判進程的「公然叛變」。

聲明指出：「尼坦雅胡擴大侵略的計畫，無疑證實他試圖擺脫並犧牲那些被關押的人。」

約旦官方消息人士向路透社表示，阿拉伯國家「只會支持巴勒斯坦人同意與決定之事」。他並補充說，加薩的安全應由「合法的巴勒斯坦機構」處理。

對於以色列恐全面軍事接管加薩，白宮尚未發表評論，美國總統川普拒絕透露他是否支持或反對。

以色列國防軍已控制加薩約75%區域，數十萬巴勒斯坦人流離失所，家園化成廢墟。加薩市是遭受空襲的地區之一，但地面部隊基本上避開當地，因為以色列人認為哈瑪斯在那裡扣押剩餘的50名人質，其中20人據信仍然健在。