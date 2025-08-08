以色列航空巴黎辦公室遭噴紅漆 以方促法國懲辦

以色列航空公司（El Al）的巴黎辦公室門口遭人以紅漆塗鴉並寫上挺巴勒斯坦的標語。以色列今天敦促法國當局對這起「野蠻行徑」採取行動。

法新社報導，從昨晚至今晨，以色列航空辦公室入口被人寫上「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）、「以色列航空，種族滅絕航空」（El Al Genocide Airline）等反以色列及挺巴勒斯坦標語和文字，人行道也被塗上紅漆。

以色列交通部長芮格夫（Miri Regev）在社群媒體平台X發文表示：「我譴責這起針對以色列航空的野蠻暴力行為，並期待法國執法當局找出罪犯、嚴格懲辦。」

芮格夫說，此事肇因於法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）近期送給巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的「一份大禮」。她顯然是指馬克宏上月宣布將承認巴勒斯坦國。

以色列駐法國大使札卡（Joshua Zarka）視察現場，形容這起破壞行為是企圖「恐嚇以色列航空員工和以色列公民，讓他們陷入恐懼且意圖使他們感到不受歡迎」的「恐怖主義行動」。

以色列電視台N12頻道報導，以色列航空表示，事發時大樓內沒有人，並未危及員工安全。

這家公司補充說：「以色列航空在飛機尾翼自豪地展示以色列國旗，並譴責任何形式的暴力，特別是涉及反猶太主義的行為。」