美國富豪獵人赴南非狩獵 反遭「黑死神」襲擊致死

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一頭非洲水牛1月31日穿過肯亞奈洛比國家公園。資料照片。路透
一頭非洲水牛1月31日穿過肯亞奈洛比國家公園。資料照片。路透

紐約時報7日報導，一名來自美國德州的富豪獵人3日在南非參加狩獵旅行，本打算狩獵一頭非洲水牛，卻反遭襲擊致死。

根據安排此次旅程的康拉德．弗馬克狩獵公司（Coenraad Vermaak Safaris，CVS）7日發出的電郵，受害者是52歲的沃特金斯（Asher Watkins）。他是達拉斯一家專門經營牧場買賣的房地產公司高層主管，事發時正在南非最北端的林波波省（Limpopo）追蹤一頭長有犄角的水牛。

連結：https://x.com/LimpopoCurrent/status/1953555310054171056

CVS是家族企業，執行董事漢斯（Hans Vermaak）在聲明中表示，沃特金斯當時正與公司的一名專業獵人及一名追蹤員共同追蹤一頭健康水牛，卻遭該水牛突然且毫無挑釁地襲擊，導致致命傷。

CVS官網指出，一頭成年的公非洲水牛體重可接近907公斤，並警告說，水牛在沒被挑釁的情況下衝向獵人的情形並不少見，而且「地球上沒有任何物種比牠們更令人畏懼」。這種兇猛的性情，讓牠們贏得「黑死神」（black death）的綽號。

據英媒Metro的轉述，襲擊沃特金斯的非洲水牛重約1.3噸，並以約56公里的時速突然向沃特金斯衝刺。CVS未提供關於這起致命事件的更多細節，僅表示已與相關當局充分合作，以確保遵守所有適當程序。南非警察局並未回應置評請求。

沃特金斯有一名未成年女兒，曾離婚，在沃特金斯牧場集團（Watkins Ranch Group）擔任管理合夥人；該公司並未回覆置評請求。CVS稱沃特金斯家族為長期好友。他的遺族包括一名兄弟、母親及繼父，事件發生時正在狩獵旅館等他，前妻寇特妮（Courtney）也在社群媒體證實他的死訊。

沃特金斯在臉書專門開設一個頁面，記錄狩獵戰果，並發布與各種野生動物的合影，其中包括索諾蘭沙漠騾鹿及一頭美洲獅，但訪問權限已被設為私密。沃特金斯逝世後，其他仍公開的社群媒體帳號上出現一些批評他狩獵行為的留言。

水牛 獵人 社群媒體

