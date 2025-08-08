以色列安全內閣批准接管加薩城計劃

以色列總理辦公室週五（ 8月8日）宣布，安全內閣已批准接管加薩城的計劃，「以色列國防軍（IDF）將為接管加薩城做準備，同時確保向戰區以外的平民提供人道主義援助」。

安全內閣高級官員於週四晚間至週五凌晨召開會議，就這項備受爭議的問題展開了數小時的討論。

納坦雅胡辦公室在社群平台X上表示，以色列安全內閣表決通過他所提出的「結束戰爭五項原則」，其中包含：解除哈馬斯的武裝、尋回所有死亡和倖存的人質、加薩走廊去軍事化、以色列對加薩走廊的安全控制，並建立一個非哈馬斯、也非巴勒斯坦權力機構的替代平民行政體系。

哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體，德國、美國、以色列和部分阿拉伯國家都將它列為恐怖組織。

週四，納坦雅胡接受美國福斯新聞訪問，被問及是否將控制整個加薩地帶時稱「有這個打算」，但他也強調，以色列無意永久佔領或治理加薩，而是想要建立一個安全邊界。

納坦雅胡稱：「我們希望將其（加薩）移交給能夠妥善治理、不會威脅我們、並讓加薩人民過上好日子的阿拉伯勢力。哈馬斯不可能做到這一點。」但他並未詳細說明相關安排，或哪些阿拉伯國家可能參與其中。

納坦雅胡發表上述言論後與安全內閣舉行了會議，討論軍方進一步控制加薩領土的計劃。週二，納坦雅胡也曾和以色列國防軍參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）舉行另一場會議；以色列官員透露，該會議的氣氛緊張，且扎米爾對擴大軍事行動表示反對。

路透社、以色列公共廣播公司引述消息人士說法報導，扎米爾警告說，這樣的行動就像是「走進一個陷阱」，且推進至尚未由以色列控制的加薩地區，可能會對仍被扣押的以色列人質造成危險。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）週三表示，扎米爾有權表達他的擔憂，但軍方仍將執行政府所作出的任何決定。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）則說，他在週三與納坦雅胡會面時警告：「佔領加薩是個非常糟糕的主意……在作戰、道德與經濟層面上皆是如此。」他強調，以色列民眾並不支持對加薩的全面佔領。

聯合國助理秘書長延恰（Miroslav Jenca）早前也在安理會上表達憂慮，認為這會導致「災難性的後果」，而且不符合國際法。

兩位以色列政府消息人士透露，安全內閣所作的任何決議都必須由全體內閣批准，而全體內閣可能要到週日才會召開會議。

以色列打算如何佔領加薩？

加薩城位於加薩北部地中海沿岸，是加薩走廊最重要的城市之一。 戰前，加薩城有近80萬居民。戰爭開始後的幾週內，數十萬人根據撤離命令離開加薩城，但許多人在今年年初停火期間返回，如今難以準確估計人口數量。

最早公開以色列安全內閣決議的中東記者拉維德（Barak Ravid）在社群平台X上發文曝光以軍計劃，並稱消息內容已經獲得以色列官員證實。

拉維德寫道：「以色列目標是在10月7日之前，將所有巴勒斯坦平民從加薩城撤離，轉移至中部難民營及其他地區……對仍留在加薩城的哈馬斯武裝分子將實施圍困，同時在加薩城展開地面攻勢。總理與國防部長已獲授權批准以軍的最終作戰計劃。」

以色列媒體早前報導指出，以軍需要大約5個月才能完全控制加薩走廊，以摧毀哈馬斯並帶回剩餘的以色列人質。

據以色列N12電視台說法，納坦雅胡提出的計劃首先是向加薩城居民發出撤離命令，目標是佔領該城，使以軍能夠進入據信仍有哈馬斯活動的中部難民營。

以色列軍方還提出了不同的行動方案：圍困加薩城及中部難民營，並發動「大規模火力打擊」，為地面部隊的進入做好準備。接下來，以軍打算一方面消耗哈馬斯的軍力，但一方面也希望避免實際捲入陷入加薩城內的武裝衝突。加薩城被視為對以軍相對危險的地區，也可能關押著部分以色列人質。

以色列公共廣播公司引述匿名安全消息人士報導稱，此行動的另一個目的，是讓加薩平民往南移動，達到以色列政府所倡導的「自願遷徙」計劃目的：讓更多巴勒斯坦人離開加薩，移居其他國家。

哈馬斯如何回應？

哈馬斯週四在聲明中稱納坦雅胡企圖在雙邊仍在談判時發起「公然政變」，「納坦雅胡擴大侵略行動的計劃，毫無疑問證明他意圖擺脫並犧牲以色列人質」。

哈馬斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）接受半島電視台訪問時表示，該組織會把任何被派往治理加薩的部隊視為與以色列有關聯的「佔領力量」。

一位約旦官員向路透社表示，阿拉伯國家「只會支持巴勒斯坦人所同意並決定的方案」，並補充說，加薩的安全應由「具有正當性的巴勒斯坦機構」來負責。

今年稍早，以色列與美國拒絕了一項埃及提出的加薩重建方案，該方案獲得了阿拉伯國家支持，主張戰後成立一個管理委員會來治理加薩，成員由獨立、專業的巴勒斯坦技術官僚組成。

白宮尚未回應相關報導，美國總統川普週二未表態是否支持以色列欲全面接管加薩的軍事行動。

以色列民眾要求結束戰爭

納坦雅胡正面臨來自國際社會和以色列國內日益升高的壓力，要求他達成停火協議，並促成加薩境內人質的釋放。

週四晚上，數百名示威者聚集在耶路撒冷抗議以色列政府欲擴大戰爭，要求立即結束軍事行動，以換取所有人質的釋放。目前約有50名以色列人質仍被扣押在加薩，以色列官員相信其中約20人仍然活著。

抗議者手持印有人質面孔的標語，對納坦雅胡政府的做法表達不滿。

耶路撒冷居民、55歲的斯塔克曼（Noa Starkman）說：「我來這裡是因為我已經厭倦了這個政府。它毀了我們的生活。」她來自2023年10月哈馬斯襲擊的一個南部以色列社區。

代表被扣押人質家屬的「人質家庭論壇」也呼籲軍方參謀長扎米爾更積極反對擴大戰爭。

自2023年10月哈馬斯對以色列發動恐怖攻擊，以方稱至今約有1200名以色列人死亡、超過250人被挾持；哈馬斯控制的加薩衛生部則指，至今有近6萬名巴勒斯坦人喪命，加薩的醫院、學校與清真寺及其他基礎設施也遭到嚴重破壞。

