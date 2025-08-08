伊朗總統計劃訪中 參加上合組織峰會

快訊

中央社／ 北京8日電

上合組織峰會將於8底在中國天津市舉行。據伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安計畫訪中並出席該峰會。先前克里姆林宮已表示俄羅斯總統蒲亭將參加該峰會，印度總理莫迪也傳出將與會。

伊朗梅爾通訊社（Mehr news agency）當地時間7日報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將於兩週內前往亞美尼亞；裴澤斯基安也將到訪中國，參加上海合作組織（上合組織）峰會。

目前印度總理莫迪、俄羅斯總統蒲亭預計參加此場峰會。路透社昨天報導，有政府知情人士表示，莫迪將前往中國參與上合組織峰會。報導提到，印度外交部尚未立即回應置評請求。

莫迪將前往天津參加上合組織峰會，將是他2018年6月迄今首次訪中。印度和中國2020年因在有爭議的喜馬拉雅邊界爆發軍事衝突，導致兩國關係急遽惡化。

上海合作組織於2001年6月15日在中國上海宣布成立，是個橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制；成員國包括俄羅斯、中國及中亞地區國家，後來納入印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯

中國是上合組織2024至2025年的輪值主席國。上合組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉行。

