以色列安全內閣批准占領巴勒斯坦加薩市 百萬平民恐流離失所
Axios報導，以色列一名資深官員表示，安全內閣批准了總理內唐亞胡提出占領巴勒斯坦加薩市的計畫。
安全內閣磋商超過10小時後作出這項決定，這可能是以色列占領整個加薩走廊攻勢的第一階段。以國官員指出，以軍將在新一輪攻勢前，向加薩市及周邊地區約100萬巴勒斯坦人發出撤離令。
美國官員表示，川普總統已決定不介入，讓以色列政府自行決定。
內唐亞胡在內閣開會前證實，為根除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，以軍將開始新一輪進攻，占領整個加薩走廊。他接受福斯新聞採訪時表示：「我們打算控制整個加薩，我們不想保留加薩，我們想要一個安全防線，並把加薩交給能妥善治理的阿拉伯部隊。」
新行動將占領加薩中部的更多地區，包括加薩市，預計會持續好幾個月，約100萬巴勒斯坦平民將流離失所。以軍還將挺進以方官員可能的人質關押地區，但這個行動可能危及人質的性命。
Axios指出，儘管國際社會要求以色列停止戰鬥和優先考慮人道危機，甚至以軍自己的高級將領都反對，內唐亞胡依然準備加劇戰爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言