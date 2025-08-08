以色列安全內閣批准占領巴勒斯坦加薩市 百萬平民恐流離失所

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
約旦空軍一架C-130運輸機7日向巴勒斯坦民眾空投人道援助物資時，可見加薩市內升起濃煙。美聯社
約旦空軍一架C-130運輸機7日向巴勒斯坦民眾空投人道援助物資時，可見加薩市內升起濃煙。美聯社

Axios報導，以色列一名資深官員表示，安全內閣批准了總理內唐亞胡提出占領巴勒斯坦加薩市的計畫。

安全內閣磋商超過10小時後作出這項決定，這可能是以色列占領整個加薩走廊攻勢的第一階段。以國官員指出，以軍將在新一輪攻勢前，向加薩市及周邊地區約100萬巴勒斯坦人發出撤離令。

美國官員表示，川普總統已決定不介入，讓以色列政府自行決定。

內唐亞胡在內閣開會前證實，為根除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，以軍將開始新一輪進攻，占領整個加薩走廊。他接受福斯新聞採訪時表示：「我們打算控制整個加薩，我們不想保留加薩，我們想要一個安全防線，並把加薩交給能妥善治理的阿拉伯部隊。」

新行動將占領加薩中部的更多地區，包括加薩市，預計會持續好幾個月，約100萬巴勒斯坦平民將流離失所。以軍還將挺進以方官員可能的人質關押地區，但這個行動可能危及人質的性命。

Axios指出，儘管國際社會要求以色列停止戰鬥和優先考慮人道危機，甚至以軍自己的高級將領都反對，內唐亞胡依然準備加劇戰爭。

