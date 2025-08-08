控「全球最大毒梟之一」 川普政府祭15億懸賞委內瑞拉總統馬杜洛

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國川普政府7日宣布，提供5000萬美元（約台幣15億元）懸賞金，徵求有助於逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的情報。路透
美國川普政府7日宣布，提供5000萬美元（約台幣15億元）懸賞金，徵求有助於逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的情報。

紐約郵報報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在「X」發布的影片中表示：「馬杜洛利用外國恐怖組織，像是『阿拉瓜列車』（Tren de Aragua）、西納羅亞（Sinaloa）和太陽卡特爾（Cartel of the Suns），將致命的毒品和暴力帶入我國。」

邦迪指出，聯邦緝毒署（DEA）迄今已查獲30噸與馬杜洛及其同夥有關的古柯鹼。她表示：「將近7噸直接與馬杜洛本人有關，這是位於委內瑞拉和墨西哥的致命販毒集團主要收入來源。」並指出與馬杜洛販毒計劃相關的古柯鹼「經常摻有芬太尼」，造成「無數美國人生命的喪失和毀滅性後果」。

馬杜洛於2020年3月因毒品走私行動被控多項聯邦罪名，包括毒品恐怖主義與共謀走私古柯鹼等。川普政府第一任期隨後祭出1500萬美元的懸賞，拜登政府提高至2500萬美元，川普第二政府現在再度加碼至5000萬美元。

邦迪指出，司法部已查封超過7億美元的馬杜洛相關資產，包括2架私人飛機、9輛車輛等，但「馬杜洛的恐怖統治仍在繼續。」她說，馬杜洛是「全球最大毒梟之一，也是我們國家安全的重大威脅」。

邦迪誓言：「在川普總統的領導下，馬杜洛逃不掉法律制裁，將為其卑劣罪行負起責任。」

邦迪 川普 馬杜洛

