美第11空降師重建北極戰力 作戰地點遍佈全球含中國

「控制阿拉斯加者，必能掌握世界。」北極成為美中俄競爭熱區，這句上世紀的美軍名言，如今更具現實意義。美軍第11空降師就擔負8小時內部署北半球各處的重任，不只因應極寒衝突，更不排除赴中國周邊作戰。

●一度滅組的極地精兵：第11空降師的重生

美國陸軍第11空降師（11th Airborne Division）在二戰期間成立，柏林圍牆倒塌後世界走入「承平時代」，空降師一度被滅組又復編。911事件爆發，美軍重心又迅速轉向中東，原空降師成員被派往伊拉克及阿富汗支援作戰，北極作戰能力（Arctic capability）漸被忽視，幾近歸零。

「直到2015至16年，我們發現極地再次成為競爭熱區，尤其中俄軍事行動開始進入美國防空識別區，這時我們才驚覺失去原本該有的極寒、高緯度作戰能力」，第11空降師師長希柏特（Joseph Hilbert）回憶。

美國政府因此發布北極國家戰略，強調重取極寒和北極作戰能力，並進而於2022年「重啟」（re-activated）第11空降師，師部設於韋恩萊特堡（FortWainwright）及愛爾門道夫與李查遜聯合基地（JointBase Elmendorf-Richardson），宣示「北極強國回歸」。

第11空降師將阿拉斯加視為「力量投射平台」。從這裡出發，基本上可以在8小時內到達北半球的任何地點。此外，阿拉斯加比夏威夷更靠西，所以空降師前往亞洲大部分地區的時間，快過夏威夷第25步兵師。

●極北戰士守備地點含中國

第11空降師的作戰場域跨足全球，從北極圈到亞洲熱帶叢林。希柏特7月底在阿拉斯加向媒體簡述第11空降師的前世今生，也接受媒體單刀直入的提問：是否準備在中國地區或北韓等地作戰。

「我們要為最糟的情況做好準備，無論它發生在哪裡。不分地點，都要建立我們的能力，並且擁有這樣一種意識：這個世界是一個危險的地方，這就是我們必須練習的目標，力保士兵不被（作戰環境）所驚。」

希柏特強調，第11空降師的責任就是隨時準備在全球作戰，嚇阻衝突，如果嚇阻失敗，則隨時為國作戰。此外，第11空降師擁有極寒、高緯度作戰專長，必須把這項能力提供給全軍。

前述記者的提問其來有自。

●北京手伸北極拉響美軍警鈴

中國2018年首次發布北極戰略，以「近北極國家」自居，聚焦北極經濟投資和科學研究。但這幾年來，中俄軍事合作增加，進行聯合轟炸機巡邏外，2024年以來，中國海警首次進入北極並與俄軍一起巡邏，雙方更進行聯合軍演。

美國國防部2023年發布的報告指出，中國海警擁有150多艘總重逾1000噸的近海和遠洋巡邏船，其中包括20多艘從中共海軍移交的護衛艦，配備直升機設施、大容量水炮等裝備。

北京著眼的，是近年熱度大增的北方航道。隨著北極冰層消融，北方航道和西北航道持續開通，可有效縮短亞洲、歐洲、美洲間航運時間，繞過巴拿馬運河（Panama Canal）與蘇伊士運河（Suez Canal），大約可節省一週航運時間，相當於縮短24%。

同時，北極蘊藏大量石油、天然氣和礦產，成為經濟競爭與能源安全的焦點，在中國掐住稀土出口下，北極能源再次走入世界舞台，進一步推升阿拉斯加地緣的重要性。

位處當地的第11空降師重建北極戰力之際，於每年1月、2月輪訓聚焦高強度作戰訓練，確保官兵面對與真實戰場一致的極端情境。

●長津湖戰役教訓：低溫比子彈更奪命

希柏特回顧，美國陸軍面臨最低溫的戰鬥發生在韓國長津湖等地，當時體認到低溫比敵人更致命。現今在印度與中國控制線地帶，雙邊在高海拔及極低溫環境下對峙。因此，具備極地作戰能力不僅對美軍自身，對盟友也極為重要。

1950年爆發的長津湖戰役，主要戰場位於北韓長津與價川地區，中國部隊越過鴨綠江包圍以美國與南韓為主的聯合國部隊，雙方激戰造成重大傷亡。希柏特指出，當時逾8000名美軍遭凍傷。

「在阿拉斯加訓練時，我們強調『適應』，而不是僅僅生存」，希柏特說。

●空降兵的全球演練日常

想像夜間搭乘C-17運輸機，從阿拉斯加第一大城安克拉治（Anchorage）起飛，在飛機上穿戴降落傘裝備，抵達夏威夷大島空投後與當地駐軍展開聯合演訓。這是第11空降師參與「聯合太平洋跨國戰備能力演習 」（JPMRC）的一環。

第11空降師也參與位於北海道的美日北風演習（North Wind），及從第二大城費班克（Fairbanks）起飛，飛行8小時橫跨北極後直抵芬蘭，進行北大西洋公約組織（NATO）以集體防衛為情境的「北極鍛造」（Arctic Forge）演習，或印尼、泰國等熱帶叢林演訓，訓練範圍跨足多種極端環境。

「重點是，我們都在累積專業，為未來可能發生的衝突做好準備」，希柏特一次次強調。