內唐亞胡：以色列打算全面軍事控制加薩
儘管國內外對巴勒斯坦飛地加薩持續近兩年的毀滅性戰爭批評日益加劇，以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）今天仍然表示，打算對加薩全境實施軍事控制。
路透社報導，內唐亞胡接受福斯新聞（Fox News）訪問，被問到以色列是否會接管加薩時表示，「我們打算這樣做，我們不想保留它，我們想擁有安全邊界。我們不想治理那裡，我們不想在那裡當治理機構」。
他說，以色列希望將這片領土移交阿拉伯軍隊管理。
內唐亞胡今天與一小群高層部長開會，討論軍方控制加薩更多領土的計畫前，對福斯新聞做出上述表示。
民調顯示，大多數以色列人希望透過協議結束加薩戰爭，讓目前還被哈瑪斯（Hamas）為首巴勒斯坦武裝分子扣押的人質獲釋。
