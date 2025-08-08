聽新聞
0:00 / 0:00

與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導
英特爾執行長陳立武四月廿九日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透
英特爾執行長陳立武四月廿九日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

川普七日在社群媒體發文表示：「英特爾執行長涉及高度利益衝突，應立即辭職。沒有其他辦法可解決這個問題。感謝你對這個問題的關注。」川普要求陳立武辭職，導致英特爾股價盤前下跌逾百分之三。

共和黨參議員柯頓六日致信英特爾董事會主席葉里，關切英特爾的營運安全與誠信，以及對美國國安的潛在衝擊，並詢問英特爾董事會在聘用陳立武之前，是否知道他擔任益華（Cadence）執行長時接獲的傳票，並問董事會要採取什麼措施來解決疑慮。

益華被控出售晶片設計產品給涉及模擬核爆的中國軍事大學。該公司七月底同意認罪，並支付超過一點四億美元和解。這起銷售案發生在陳立武執掌益華期間。

針對柯頓質疑，英特爾發言人表示，「英特爾及陳先生對於美國國家安全及我們在國防生態系統的誠信，均有深刻承諾」。英特爾也提到，該公司將與柯頓討論信中提及事項。

路透報導，陳立武與旗下創投基金投資數百家陸企，部分與軍方有關連。他在二○一二年三月到二○二四年十二月，至少對上百家中國先進製造商與晶片商投資二億美元。

川普 美國 辭職 陸企 議員 國安

延伸閱讀

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

川普再提華盛頓特區聯邦化 遭駁斥「總統無權接管」

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

川普將課藥品250%關稅！專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

相關新聞

與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

南韓獨檢 聲請逮捕前第一夫人金建希

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨立檢察組七日說，當天下午約一時廿一分向法院聲押金建希。若聲押獲准，將寫下南韓史上...

泰國、柬埔寨同意延長停火協議 雙方1個月內再舉行會談

泰國與柬埔寨今天同意延長停火協議。泰柬上月在兩國邊界地區爆發致命衝突，在馬來西亞斡旋下，雙方達成脆弱的停火協議，結束5天...

夫妻恐一起入獄？南韓前第一夫人金建希是否被捕 結果最快12日出爐

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨檢組當地時間7日下午1時21分左右向法院聲請對她的逮捕令。韓聯社報導，法院是否批...

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年

足球「離別之夏」：亞洲球王孫興慜告別熱刺，十年光輝畫句號

有著亞洲球王美譽的南韓足球國家隊隊長孫興慜，效力英超球隊托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）十年，2025年8月2日他在記者會上宣布離隊，亞洲、歐洲的球迷都為此震驚不已。孫興慜甫在2025年5月以隊長身份帶隊，為熱刺贏得17年來第一座重大冠軍——歐霸足球聯賽（UEFA Europa League）冠軍，這座冠軍也是他個人職業生涯裡第一座在歐洲賽場上捧起的冠軍獎盃，亦正式宣告了孫興慜成為熱刺不可取代的傳奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。