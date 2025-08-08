南韓獨檢 聲請逮捕前第一夫人金建希

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨立檢察組七日說，當天下午約一時廿一分向法院聲押金建希。若聲押獲准，將寫下南韓史上前總統與前第一夫人首次同時被捕的難堪紀錄。

韓媒報導，南韓前總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨檢組七月二日正式成立並啟動調查，她八月六日首次到案。這也是南韓史上首次有第一夫人以刑事被告身分接受檢方調查。獨檢組決定先鎖定證據充分的案件，向首爾中央地方法院聲押金建希。

韓聯社報導，首爾中央地方法院將於十二日上午開庭，審查是否批准收押金建希，結果通常會在當天下午或深夜出爐，有時也可能隔天凌晨才會確定。

獨檢組自六日上午約十時起對多項案件訊問金建希，包括ＢＭＷ的南韓經銷商「德意志汽車」股票操縱案、干預國民力量黨國會議員參選人提名案、非法接受「統一教」相關人士請託案等。金建希否認全部指控。

另外，金建希案獨檢組調查的干預參選人提名案，尹錫悅被列為共犯，獨檢組七日上午約八時廿五分赴首爾看守所拘提尹錫悅，要求尹錫悅接受偵訊，但再次遭到他激烈反抗。檢方擔心造成人員受傷而於一個多小時後結束拘提行動。