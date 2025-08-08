聽新聞
0:00 / 0:00

南韓獨檢 聲請逮捕前第一夫人金建希

聯合報／ 編譯周辰陽羅方妤茅毅／綜合報導
南韓前總統尹錫悅（右）與妻子金建希。路透
南韓前總統尹錫悅（右）與妻子金建希。路透

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨立檢察組七日說，當天下午約一時廿一分向法院聲押金建希。若聲押獲准，將寫下南韓史上前總統與前第一夫人首次同時被捕的難堪紀錄。

韓媒報導，南韓前總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨檢組七月二日正式成立並啟動調查，她八月六日首次到案。這也是南韓史上首次有第一夫人以刑事被告身分接受檢方調查。獨檢組決定先鎖定證據充分的案件，向首爾中央地方法院聲押金建希。

韓聯社報導，首爾中央地方法院將於十二日上午開庭，審查是否批准收押金建希，結果通常會在當天下午或深夜出爐，有時也可能隔天凌晨才會確定。

獨檢組自六日上午約十時起對多項案件訊問金建希，包括ＢＭＷ的南韓經銷商「德意志汽車」股票操縱案、干預國民力量黨國會議員參選人提名案、非法接受「統一教」相關人士請託案等。金建希否認全部指控。

另外，金建希案獨檢組調查的干預參選人提名案，尹錫悅被列為共犯，獨檢組七日上午約八時廿五分赴首爾看守所拘提尹錫悅，要求尹錫悅接受偵訊，但再次遭到他激烈反抗。檢方擔心造成人員受傷而於一個多小時後結束拘提行動。

南韓 尹錫悅 第一夫人

延伸閱讀

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

遊韓大爆買 她回台竟出現1症狀！一票人狂點頭「心如止水」

南韓前第一夫人！金建希應訊否認所有罪名、稱自己「無足輕重」 韓檢申請逮捕令

相關新聞

全球塑膠公約減塑協議 環團：可能採總量限制

「全球塑膠公約」最終談判會議持續進行分組討論，預計最快周六由各小組提交具體草案版本。專家學者普遍認為，本次談判有望先建構...

與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

南韓獨檢 聲請逮捕前第一夫人金建希

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨立檢察組七日說，當天下午約一時廿一分向法院聲押金建希。若聲押獲准，將寫下南韓史上...

泰國、柬埔寨同意延長停火協議 雙方1個月內再舉行會談

泰國與柬埔寨今天同意延長停火協議。泰柬上月在兩國邊界地區爆發致命衝突，在馬來西亞斡旋下，雙方達成脆弱的停火協議，結束5天...

夫妻恐一起入獄？南韓前第一夫人金建希是否被捕 結果最快12日出爐

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨檢組當地時間7日下午1時21分左右向法院聲請對她的逮捕令。韓聯社報導，法院是否批...

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。