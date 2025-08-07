金融海嘯後最猛...台股7月狂吸77.8億美元外資 遠勝韓股

在經濟成長與人工智慧（AI）前景帶動下，外資7月連續第三個月湧入亞洲股市，流入台灣的金額登上近20年高點。

路透報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，7月流入台股的外資達到77.8億美元，是2008年全球金融危機以來最高；南韓股市吸金45.2億美元，是去年2月以來最多。外資7月也買超價值4.99億美元的泰國股票，是去年9月以來外資首度流入。

台股加權指數7月大漲5.8%，韓股Kospi指數漲5.7%。隨著全球AI相關投資激增帶來助益，台股和韓股過去三個月累計吸納257億美元外資。另一方面，南韓對股東友善的改革、政局回穩及企業基本面穩健，對投資人也具吸引力，儘管稅制政策改革近來引發的憂慮已構成新挑戰。

相較之下，外資連續三個月買超印度股市後7月大舉撤出20多億美元，寫下今年2月以來最高失血紀錄。印尼和菲律賓上月也分別淨流出5.7億與2,900萬美元，越南吸金3.26億美元。