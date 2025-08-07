快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

金融海嘯後最猛...台股7月狂吸77.8億美元外資 遠勝韓股

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
LSEG數據顯示，7月流入台股的外資達到77.8億美元，是2008年全球金融危機以來最高紀錄。本報系資料庫
LSEG數據顯示，7月流入台股的外資達到77.8億美元，是2008年全球金融危機以來最高紀錄。本報系資料庫

在經濟成長與人工智慧（AI）前景帶動下，外資7月連續第三個月湧入亞洲股市，流入台灣的金額登上近20年高點。

路透報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，7月流入台股的外資達到77.8億美元，是2008年全球金融危機以來最高；南韓股市吸金45.2億美元，是去年2月以來最多。外資7月也買超價值4.99億美元的泰國股票，是去年9月以來外資首度流入。

台股加權指數7月大漲5.8%，韓股Kospi指數漲5.7%。隨著全球AI相關投資激增帶來助益，台股和韓股過去三個月累計吸納257億美元外資。另一方面，南韓對股東友善的改革、政局回穩及企業基本面穩健，對投資人也具吸引力，儘管稅制政策改革近來引發的憂慮已構成新挑戰。

相較之下，外資連續三個月買超印度股市後7月大舉撤出20多億美元，寫下今年2月以來最高失血紀錄。印尼和菲律賓上月也分別淨流出5.7億與2,900萬美元，越南吸金3.26億美元。

外資 台股 指數

延伸閱讀

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

永豐金前7月自結 EPS 1.2元 獲利續創同期新高

台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

台股爆大量 部分券商下單APP傳出當機

相關新聞

泰國、柬埔寨同意延長停火協議 雙方1個月內再舉行會談

泰國與柬埔寨今天同意延長停火協議。泰柬上月在兩國邊界地區爆發致命衝突，在馬來西亞斡旋下，雙方達成脆弱的停火協議，結束5天...

夫妻恐一起入獄？南韓前第一夫人金建希是否被捕 結果最快12日出爐

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨檢組當地時間7日下午1時21分左右向法院聲請對她的逮捕令。韓聯社報導，法院是否批...

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年

足球「離別之夏」：亞洲球王孫興慜告別熱刺，十年光輝畫句號

有著亞洲球王美譽的南韓足球國家隊隊長孫興慜，效力英超球隊托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）十年，2025年8月2日他在記者會上宣布離隊，亞洲、歐洲的球迷都為此震驚不已。孫興慜甫在2025年5月以隊長身份帶隊，為熱刺贏得17年來第一座重大冠軍——歐霸足球聯賽（UEFA Europa League）冠軍，這座冠軍也是他個人職業生涯裡第一座在歐洲賽場上捧起的冠軍獎盃，亦正式宣告了孫興慜成為熱刺不可取代的傳奇。

土耳其飆50.5度！歐盟監測機構：全球經歷有紀錄以來第3高溫7月

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」科學家今天表示，今年7月是全球有紀錄以來第3熱的7月，期間土耳其出現攝氏50....

清理遺物挖到寶！拍賣1937年首刷版「哈比人」 以171萬成交

英國西南部一戶人家日前清理遺物時，意外尋獲一本英國作家托爾金的經典奇幻小說「哈比人」，這本稀有的首刷版名著今天在拍賣會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。