挪威、芬蘭全國多座教堂齊敲鐘 為加薩地區祈求和平

挪威全國超過300座教堂在當地時間下午3點齊聲敲響教堂的鐘，希望以此為加薩祈求和平，也希望世人關心加薩地區的人道議題，芬蘭教會也會在當地時間下午4點加入挪威齊聲鳴鐘的行列。

「挪威國家廣播公司」（NRK）報導，挪威教會呼籲全國教堂加入為加薩祈福的行列，挪威全國有超過300座教堂在當地時間下午3點，齊聲鳴鐘7分鐘，以示對加薩地區人道議題的重視，並希望藉此引起更多人關心加薩的狀況。

挪威教會的發言人崔特（Olav Fykse Tveit）對挪威國家廣播公司表示，教會希望藉此展現人性的團結，他們將會為在加薩人祈禱，也希望衝突可以結束，他呼籲可以幫忙的人伸出援手停止戰爭。

報導中指出，挪威教堂為了這樣的事件敲鐘並不常見，但歷史上，教堂的鐘聲會在危急時刻被用來警告人們注意安全。

挪威教會的發言人表示，透過鐘聲來做這樣有象徵性的行動，代表教會希望世人不要對加薩的狀況視而不見，應該要有所行動。

此次鳴鐘行動的目的是為了在挪威社會創造一個集體記憶，讓更多人注意加薩目前的危急狀況，也希望給掌權者一些壓力。

報導指出，有些不常上教會的挪威人也在今天來到教會，幫加薩的人民祈禱。

然而，也有教會不願意加入這次的鳴鐘行動，這些教會認為，這次祈福應該也納入以色列被扣押的人質。

對此，挪威教會表示，教會天天都為了以色列與巴勒斯坦的和平努力，但考慮到加薩目前狀況極度緊急，已經到了種族屠殺的地步，因此這次鳴鐘才會專門針對加薩的人民。

芬蘭的教會也加入挪威的行列，在同一個時間芬蘭各地的教堂會鳴鐘為加薩祈求和平。芬蘭國內包括猶太教、伊斯蘭教、基督教等宗教也在這個星期共同呼籲對加薩進行人道救援。

瑞典國教教會表示，他們會在本周日（10日）的教堂禮拜中鳴鐘，為加薩的人民祈福並祈求以巴和平。

丹麥的國教教會則在6月就曾向丹麥政府要求對以色列施加壓力，要求結束對加薩的攻擊。