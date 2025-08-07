快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

挪威、芬蘭全國多座教堂齊敲鐘 為加薩地區祈求和平

中央社／ 斯德哥爾摩7日專電

挪威全國超過300座教堂在當地時間下午3點齊聲敲響教堂的鐘，希望以此為加薩祈求和平，也希望世人關心加薩地區的人道議題，芬蘭教會也會在當地時間下午4點加入挪威齊聲鳴鐘的行列。

「挪威國家廣播公司」（NRK）報導，挪威教會呼籲全國教堂加入為加薩祈福的行列，挪威全國有超過300座教堂在當地時間下午3點，齊聲鳴鐘7分鐘，以示對加薩地區人道議題的重視，並希望藉此引起更多人關心加薩的狀況。

挪威教會的發言人崔特（Olav Fykse Tveit）對挪威國家廣播公司表示，教會希望藉此展現人性的團結，他們將會為在加薩人祈禱，也希望衝突可以結束，他呼籲可以幫忙的人伸出援手停止戰爭。

報導中指出，挪威教堂為了這樣的事件敲鐘並不常見，但歷史上，教堂的鐘聲會在危急時刻被用來警告人們注意安全。

挪威教會的發言人表示，透過鐘聲來做這樣有象徵性的行動，代表教會希望世人不要對加薩的狀況視而不見，應該要有所行動。

此次鳴鐘行動的目的是為了在挪威社會創造一個集體記憶，讓更多人注意加薩目前的危急狀況，也希望給掌權者一些壓力。

報導指出，有些不常上教會的挪威人也在今天來到教會，幫加薩的人民祈禱。

然而，也有教會不願意加入這次的鳴鐘行動，這些教會認為，這次祈福應該也納入以色列被扣押的人質。

對此，挪威教會表示，教會天天都為了以色列與巴勒斯坦的和平努力，但考慮到加薩目前狀況極度緊急，已經到了種族屠殺的地步，因此這次鳴鐘才會專門針對加薩的人民。

芬蘭的教會也加入挪威的行列，在同一個時間芬蘭各地的教堂會鳴鐘為加薩祈求和平。芬蘭國內包括猶太教、伊斯蘭教、基督教等宗教也在這個星期共同呼籲對加薩進行人道救援。

瑞典國教教會表示，他們會在本周日（10日）的教堂禮拜中鳴鐘，為加薩的人民祈福並祈求以巴和平。

丹麥的國教教會則在6月就曾向丹麥政府要求對以色列施加壓力，要求結束對加薩的攻擊。

挪威 教堂 芬蘭 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

準確性受質疑…Grok誤判加薩飢童照攝於葉門 學者：凸顯AI侷限性

人為的饑荒 以色列要全面佔領加薩

尼坦雅胡傳傾向全面接管加薩 川普未表態

降低加薩對援助依賴 以色列將局部開放私營部門貿易

相關新聞

泰國、柬埔寨同意延長停火協議 雙方1個月內再舉行會談

泰國與柬埔寨今天同意延長停火協議。泰柬上月在兩國邊界地區爆發致命衝突，在馬來西亞斡旋下，雙方達成脆弱的停火協議，結束5天...

夫妻恐一起入獄？南韓前第一夫人金建希是否被捕 結果最快12日出爐

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨檢組當地時間7日下午1時21分左右向法院聲請對她的逮捕令。韓聯社報導，法院是否批...

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年

足球「離別之夏」：亞洲球王孫興慜告別熱刺，十年光輝畫句號

有著亞洲球王美譽的南韓足球國家隊隊長孫興慜，效力英超球隊托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）十年，2025年8月2日他在記者會上宣布離隊，亞洲、歐洲的球迷都為此震驚不已。孫興慜甫在2025年5月以隊長身份帶隊，為熱刺贏得17年來第一座重大冠軍——歐霸足球聯賽（UEFA Europa League）冠軍，這座冠軍也是他個人職業生涯裡第一座在歐洲賽場上捧起的冠軍獎盃，亦正式宣告了孫興慜成為熱刺不可取代的傳奇。

土耳其飆50.5度！歐盟監測機構：全球經歷有紀錄以來第3高溫7月

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」科學家今天表示，今年7月是全球有紀錄以來第3熱的7月，期間土耳其出現攝氏50....

清理遺物挖到寶！拍賣1937年首刷版「哈比人」 以171萬成交

英國西南部一戶人家日前清理遺物時，意外尋獲一本英國作家托爾金的經典奇幻小說「哈比人」，這本稀有的首刷版名著今天在拍賣會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。