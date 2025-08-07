泰國、柬埔寨同意延長停火協議 雙方1個月內再舉行會談

泰國與柬埔寨今天同意延長停火協議。泰柬上月在兩國邊界地區爆發致命衝突，在馬來西亞斡旋下，雙方達成脆弱的停火協議，結束5天交火。

法新社報導，這場因泰柬之間長期的邊界古廟歸屬問題而爆發的衝突造成至少43人死亡，雙方在7月29日停火。

在美國總統川普和一組中國調解人員的勸說下，東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）出面斡旋，泰柬雙方達成停火協議。

根據該協議，雙方先實施停火，隨後敵對地區指揮官會晤，之後國防官員在吉隆坡舉行為期3天的會談，雙方於今天發表聯合聲明。

聲明中表示：「雙方同意全面停火，涵蓋所有類型武器，包括不得鎖定對方的平民、民用設施以及軍事目標進行攻擊，在任何情況及任何地區皆不得違反。」

「本協議在任何情況下均不得違反。」

在停火協議生效的最初幾天，泰國與柬埔寨互指對方違反協議在兩國長達800公里邊界上製造小規模衝突，不過衝突很快就減少了。

根據泰國國防部副部長納塔蓬（NattaphonNarkphanit）與柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha）簽署的聯合聲明，雙方同意繼續凍結邊境部隊的調動與巡邏行動。

狄西哈在記者會上說：「我們在此就具體的停火安排達成共識，以停止流血衝突，減少兩國士兵和平民的苦難。」

根據這項聯合聲明，雙方將於1個月內再度舉行會談，雙方也同意「避免散布虛假資訊或假新聞，以緩和緊張情勢」。

納塔蓬則告訴媒體：「為讓今天的討論取得具體成果，雙方必須展現合作與誠意。」