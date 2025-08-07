北京施壓排除台灣 美中台未獲邀出席太平洋島國論壇

快訊

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導

太平洋島國論壇PIF）9月將於索羅門群島舉行。在北京施壓要求排除台灣後，索國總理馬內列表示，美國和中國等21個捐助國以及台灣代表都不會獲邀與會。

路透社報導，PIF共有18個成員國，包括帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯3個台灣友邦。索國則於2019年與台斷交、轉與北京建交，並於今年4月公告將台灣從落地簽優惠入境國家名單中移除。

馬內列（Jeremiah Manele）昨天告訴索國國會，由於針對各對話夥伴與太平洋區域關係的審查尚未完成，內閣已決定不邀請任何對話夥伴參加今年的峰會，他並於本週將上述決定告知論壇的18位領導人。

PIF共有21個對話夥伴，包括日本、英國、美國、歐盟、南韓、印度、菲律賓、新加坡和中國。

根據馬內列的說法，世界銀行（World Bank）、亞洲開發銀行（Asia Development Bank）和公民社會團體代表仍將出席論壇。

隸屬反對黨的索國國會外交委員會主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）表示，上述決定將讓太平洋島國錯失與全球捐助者會面的重要機會。

他告訴國會：「我們知道，這個問題完全關乎中國和台灣。」

論壇領導人獲悉上述決定後，馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）也在國會演說中批評北京干涉論壇事務。

海妮表示，中國「干涉」去年在東加王國舉行的論壇，並施壓修改了領導人公報的措辭。在中國外交官提出抗議後，公報中提及台灣的部分遭到刪除。

小肯尼羅瑞指出，他擔心在索國擁有強大影響力的中國，無論如何都會在論壇期間與太平洋島國領袖舉行雙邊會談。

他接受路透專訪時說：「部分太平洋島國論壇領導人可能將此舉視為對集體的背叛，並可能導致該組織進一步分裂」。

